ЗСУ відновили кілька позицій на важливому напрямку - аналітик DeepState

Окупанти намагаються закріпити успіхи, посилити угруповання на Покровському напрямку.

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Ситуація в Покровську / колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, deepstatemap

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ЗСУ відновили деякі позиції у районі Покровська

У районі Баранівки, Водяного Другого і Воздвиженки ворог чинить активний тиск

Окупанти підтягують туди резерви

Сили оборони України відновили кілька позицій у районі Покровська Донецької області. Про це повідомив співзасновник і аналітик DeepState Роман Погорілий в ефірі Громадського радіо.

За його словами, у районі біля Покровська вдалося тактично поліпшити позиції в районі Дачинського та Водяного Другого.

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Водночас, зазначається, що в районі Водяного Другого зараз уточнюється інформація через динамічну ситуацію на фронті.

"Там (у районі Баранівки, Водяного Другого і Воздвиженки – ред.) ворог чинить активний тиск, тому що вони вже по суті добігають до траси Костянтинівка - Покровськ. Вони вже виходять і фізично ще намагаються закріпитися там, закріпити успіхи, посилити угруповання. Відповідно, вони підтягують туди резерви, дуже велику кількість піхоти. Зараз будемо бачити, чи візьмуться вони за цей напрямок більш серйозно, враховуючи ті успіхи, які вони вже мають", - підкреслив Погорілий.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, темпи просування російських окупаційних військ в Україні сповільнилися. Російські війська у січні 2025 року захопили близько 320 кв. км території, тоді як в листопаді 2024 року – понад 700 кв. км.

Представник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець заявив, якщо росіяни зможуть окупувати Часів Яр, наступним оборонним вузлом ЗСУ стане місто Костянтинівка.

Представник угруповання Хортиця повідомив, що Торецьк Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. Росіяни заявили про нібито окупацію міста для того, щоб ця інформація "перекрила" ситуацію з їхніми втратами у Курській області. Ворог намагається захопити укріплені позиції української армії поблизу шахт Центральна і Торецька.

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Хто такий Роман Погорілий? Роман Погорілий - аналітик, співзасновник проєкту DeepState, інтерактивної онлайн мапи бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни.

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