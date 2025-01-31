До 70 тисяч окупантів на шляху до Покровська: ЗСУ знищують колосальні сили РФ

Що сказав Сазонов:
- Ворог перекидає війська з Курахового
- Армія РФ має на меті відволікти українські сили
- Оборона ЗСУ тримається
Країна-агресор Росія перекидає на Покровський напрямок свої підрозділи і Курахового, адже він для ворога став більш пріоритетним. Про це в етері Київ24 розповів політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.
За його словами, противник зосередив на Покровському напрямку вже від 50 до 70 тисяч особового складу, а основне просування, напрямок головного удару ворога - це південь і південний захід від Покровська.
"Там в них (окупантів - Главред) є невеличке просування, на півночі це їм не вдалося. Два інші напрямки, на які вони тиснуть - це північний схід, розвилка на трасі з Покровська на Бахмут і напрямок Мирнограду", - зазначив військовий.
Він пояснив, що саме штурми позицій українських військових у напрямку Мирнограда є відволікаючим маневром для частини ресурсів ЗСУ. Таким чином армія РФ намагається розтягнути сили армії України, але шансів пройти до міста у ворога немає.
Окрім цього Сазонов розповів, що окупанти зазнають колосальний втрат під час спроб штурмувати ЗСУ на Покровському напрямку. Кожен кілометр дається їм тяжко і українські військові ліквідовують як і багато живої сили, так і техніки.
Наступ армії РФ на Покровському напрямку - останні новини
Нещодавно, як повідомляв Главред, український екіпаж, керуючи танком Leopard, на Покровському напрямку знищив ворожу колону із п’яти бронемашин.
Напередодні стало відомо, що армія країни-агресорки Росії не може домогтися успіху на Покровському напрямку завдяки успішній роботі Сил оборони України, через це окупанти дуже деморалізовані і здаються у полон з радістю.
Раніше військовий експерт Іван Ступак повідомив, що не виключений варіант, за якого загарбники підуть в обхід Покровська територією Дніпропетровської області, паралельно захоплюючи населені пункти, які залишаться під їхнім контролем.
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- Війська КНДР вивели з фронту через величезні втрати - NYT
Хто такий Кирило Сазонов?
Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України.
Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.
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