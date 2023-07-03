ЗСУ ведуть успішний контрнаступ: у Міноборони розкрили деталі

Площа звільнених територій за тиждень збільшилася на 9 кв. км на Сході та на 28,4 кв. км - на Півдні.

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ЗСУ продовжують успішний контрнаступ / Колаж: Главред, фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, 14 ОМБр Романа Великого

Сили оборони України продовжують контрнаступ і мають успіх. Площа звільнених територій збільшилася за тиждень на 9 кв. км на Сході та на 28,4 кв. км - на Півдні. Про це заявила заступник Міністра оборони Анна Маляр.

За словами Маляр, на Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії.

"Ми рухаємося на Бахмутському напрямку, а ворог і далі веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої", - написала заступник міністра у Telegrаm.

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За минулий тиждень в результаті поліпшення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту звільнена площа збільшена на 9 кв. км.

Маляр додала, що кількість ворожих обстрілів на Сході за тиждень збільшилася вдвічі.

На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, успішний контранаступ ЗСУ триває на таких напрямках: Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське.

За минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 кв. км. У цілому, звільнена площа на Півдні становить 158,4 кв. км.

Контрнаступ ЗСУ

В Інституті вивчення війни вранці 3 липня повідомили, що Збройні Сили України здійснили контрнаступні операції на шести ділянках фронту. На деяких з них домоглися успіхів.

Видання The Washington Post з посиланням на американського військового писало, що контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до звільнення захоплених військами країни-агресора Росії територій. Для повноформатної реалізації контрнаступальної операції ЗСУ потрібен час. Захід повинен прискорити постачання зброї.

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