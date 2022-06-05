ЗСУ в мішках відправили додому партію окупантів з офіцерськими званнями / facebook.com/AFUStratCom

Збройні Сили України ліквідували чергову партію російських окупантів з офіцерськими званнями.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ назвали імена "двохсотих" і опублікували їх фото.

Список рашистів, які "заблукали на навчаннях" в Україні:

підполковник ФСБ Дмитро Молчанов з Краснодара;

старший лейтенант Валентин Меркулов;

лейтенант Микита Мальковський з Краснодара;

лейтенант Віталій Голуб з Чити;

лейтенант Антон Ситников з Чехова

Фото: facebook.com/AFUStratCom

Нагадаємо, захисники України 2 червня дали відсіч ворогові на запорізькому напрямку, знищивши 28 окупантів. Ще 41 Російський загарбник тепер "300-й".

Також ми розповідали, що бійці Збройних сил України в ході боїв за Старий Салтів Харківської області ударом з ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав" розтрощили новий російський танк Т-90М прорив. Розбили бойову машину військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони.

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