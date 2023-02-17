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ЗСУ знищили підполковника РФ - командира розвідки окупантів

17 лютого 2023, 11:23
Віктор Фурсов навчався в Новосибірському вищому військовому командному училищі на факультеті розвідки.
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Російський окупант Віктор Фурсов / t.me/a_shtirlitz

Бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ.

Про це у своєму Telegram повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"). Він також уточнив, про кого йдеться.

За його даними, ліквідованим офіцером-окупантом виявився підполковник російської армії Віктор Фурсов.

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Як повідомляють росЗМІ, він навчався в Новосибірському вищому військовому командному училищі на факультеті розвідки.

"Успішно демобілізований підполковник Віктор Фурсов. Слава Нації. Смерть ворогам", - додав "Штірліц".

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

Читайте більше:

Анатолій Штефан Штірліц війна Росії та України
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