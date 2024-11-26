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ЗСУ відкинули росіян від важливого міста на Сході: що відомо про хід боїв

Юрій Берендій
26 листопада 2024, 18:21
248
Сили оборони контролюють ситуацію на Куп'янському напрямку та змогли відкинути російські війська від Куп'янська на Харківщині.
ЗСУ відкинули росіян від важливого міста на Сході: що відомо про хід боїв
Новини України - ЗСУ відкинули росіян від важливого міста / Колаж Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Коротко:

  • ЗСУ відкинули росіян від Куп'янська
  • Сили ворога, які намагаються форсувати ріку одразу знищуються українськими військами

Сили оборони України успішно відкинули російські окупаційні війська від Куп’янська на Харківщині та тримають ситуацію на підступах до міста під контролем. Будь-яка ворожа техніка одразу знищується українськими вогневими засобами, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Волошин зазначив, що російські війська намагаються діяти малими штурмовими групами, поступово накопичуючи сили, але без активного використання бронетехніки.

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"На тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, і ворог від міста (Куп’янська, - ред.) відкинутий. Техніка, ворог, який намагається перейти на інший берег, одразу знищується нашими як вогневими засобами, так і FPV-дронами", - сказав Волошин

Він підкреслив, що Сили оборони зберігають контроль за ситуацією. Волошин зазначив, що навіть якщо росіянам вдається переправити кілька груп у складі 8–10 осіб, до берега зазвичай доходять лише 2–3 з них, оскільки решта знищуються українськими силами ще під час спроб просування.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська переправляються човнами на правий берег Осколу в Куп’янському районі, але українські сили успішно ліквідують ці групи. Про це інформує Укрінформ.

"Так, такі факти були. Це постійно диверсійно-розвідувальні групи випробовують оборонні позиції наших військовослужбовців і застосовують різні абсолютно тактики. І на човнах переправляються через Оскіл, і йдуть фактично мінними полями. І наші воїни ці всі факти виявляють і намагаються максимально знищити ворога на підходах до Куп’янська і до інших територій. По тому напрямку ведуться активні бої вже другу добу", - сказав Синєгубов.

ЗСУ відкинули росіян від важливого міста на Сході: що відомо про хід боїв
Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Бої на Куп'янському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України завершили операцію зі вибиття російських окупантів з міста Куп’янськ у Харківській області. Про це в ніч на 26 листопада повідомили аналітики проекту DeepState.

За словами начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, всі атаки російських окупантів на місто успішно відбито, і наразі Куп’янську нічого не загрожує.

Тим часом військові Третьої штурмової бригади повністю зачистили населений пункт Копанки, розташований на стратегічно важливому напрямку Харківщини. Як повідомили бійці, селище тепер перебуває під контролем ЗСУ. Під час операції українські сили не лише ліквідували угруповання російських окупантів, а й взяли в полон значну кількість військових 1-ї танкової армії РФ. Цікаво, що під час цих подій російська артилерія калібру 152 мм завдавала ударів по своїх же позиціях.

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Хто такий Назар Волошин?

Назар Волошин - речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", що створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році і відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення. Раніше працював в Організації Об'єднаних Націй.

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