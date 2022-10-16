ЗСУ знищили начальника артилерії бригади РФ - підполковника російської армії

ЗСУ ліквідували двох підполковників російської армії - Дмитра Проскуріна та Рустема Гатаулліна.
Бійці Збройних сил України знищили ще двох старших офіцерів окупаційної армії РФ.
Стало відомо, що ЗСУ ліквідували двох підполковників російської армії – Дмитра Проскуріна і Рустема Гатаулліна. Про це у своєму Twitter написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.
"Підполковник Дмитро Проскурін; начальник артилерії мотострілецької бригади підполковник Гатауллін Рустем", - розповів він.
Що відомо про ліквідованого офіцера РФ
Рустем Гатауллін був жителем селища Октябрьське (Марій Ел), уточнив блогер і український патріот з окупованих територій Necro Mancer. Інформація взята з некролога в соціальних мережах від адміністрації школи, де навчався убитий окупант. Похорони пройшли восьмого жовтня.
Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.
Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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