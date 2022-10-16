ЗСУ знищили начальника артилерії бригади РФ - підполковника російської армії

Рустем Гатауллін / @666_mancer

Бійці Збройних сил України знищили ще двох старших офіцерів окупаційної армії РФ.

Стало відомо, що ЗСУ ліквідували двох підполковників російської армії – Дмитра Проскуріна і Рустема Гатаулліна. Про це у своєму Twitter написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

"Підполковник Дмитро Проскурін; начальник артилерії мотострілецької бригади підполковник Гатауллін Рустем", - розповів він.

/ @Shtirlitz53

Що відомо про ліквідованого офіцера РФ

Рустем Гатауллін був жителем селища Октябрьське (Марій Ел), уточнив блогер і український патріот з окупованих територій Necro Mancer. Інформація взята з некролога в соціальних мережах від адміністрації школи, де навчався убитий окупант. Похорони пройшли восьмого жовтня.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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