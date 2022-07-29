ЗСУ знищили ще чотири склади боєприпасів і купу техніки РФ на Херсонщині

Захисники України завдали потужних ударів по окупантах на Півдні / Фото УНІАН

Упродовж доби 28 липня російська окупаційна армія втратила ще чотири склади з боєприпасами на південному напрямку. Крім того, захисники України знищили 36 російських окупантів.

Як йдеться у зведенні оперативного командування Південь, авіація завдала сім ударів по окупантах: чотири - по опорних пунктах і три - по зосередженню ворожої сили і техніки.

"Виконуючи вогневі завдання, наші ракетно-артилерійські підрозділи відмінусували у ворога 36 рашистів, 3 танки, 3 гаубиці "Мста-Б", радіолокаційну станцію "Зоопарк- 1", 4 одиниці броньованої та 7 – автомобільної техніки", - зазначається у повідомленні.

Також у Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах знищено чотири склади боєприпасів.

Як повідомляв Главред, у розвідці Великої Британії заявили, що Збройні Сили України посилюють контрнаступальні дії в напрямку Херсона. Війська вже сформували плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованої Херсонщини. Далекобійна артилерія застосовується успішно, здійснюються спроби пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, від яких залежить постачання окупантами територій, які вони захопили. Війська Росії на західному березі Дніпра опинилися у дуже вразливому становищі, окупований Херсон практично ізольований від інших захоплених територій. Його втрата стане серйозним ударом для Москви.

Зазначимо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що успішне використання американських систем HIMARS і M270, а також партизанський рух в Херсонській області сприятимуть деокупації регіону.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Інші новини: