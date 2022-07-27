Звільнити Херсонщину допоможуть два фактори: експерт розповів, коли окупанти почнуть тікати

Херсонська область, ЗСУ взяли трофейну техніку / Колаж скріншот, фото з відкритих джерел

Успішне використання американських систем HIMARS і M270, а також партизанський рух на Херсонщині поспособствуют деокупації регіону.

Як розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко на телеканалі "Еспресо", американські системи РСЗВ та діяльність українців у підпіллі на півдні призведуть до того, що російські війська будуть змушені вчинити черговий "жест доброї волі" - відійти на лівий берег Херсонщини і там укріплювати позиції.

"Збройними силами України активно використовуються системи M142 HIMARS і M270 MLRS. Вже стало очевидним, що системи ППО, які є на озброєнні в Росії, нічого не можуть вдіяти", - зазначив Мусієнко.

За його словами, життя окупантам також псують українці, які тимчасово перебувають в окупації. Вони активно займаються перешкоджанням їх діяльності.

читайте також"Знищено не тільки Антонівський міст": Гіркін вже відверто боїться наступу ЗСУ на Херсон"Українці проводять акції з підривів колаборантів, з перешкоджання їх діяльності, проводять агітацію за Україну. Все це формує надзвичайно потужний вогнево-психологічний удар. Адже зараз досить сильно ці фактори тиснуть на угруповання російських військ на Херсонщині. Кількість дезертирів серед росіян як на півдні, так і сході України зростатиме. Відповідно буде падати моральний дух. На додачу, не зможе вчасно підійти допомога і озброєння", - підсумував експерт.

Нагадаємо, вночі, 27 липня, почала з'являтися інформація про те, що ЗСУ ще раз обстріляли Антонівський міст на Херсонщині. Пізніше це підтвердив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він зазначив, що естакада була істотно пошкоджена. Оцінити ступінь пошкоджень можливості не було. Він додав, що окупантам буде потрібно дуже багато часу і ресурсів на відновлення мосту.

Представниця сил Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що міст став непридатним для використання, бо українська артилерія спрацювала ювелірно і філігранно.

Читайте також: