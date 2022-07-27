ЗСУ "перемололи" понад 50 окупантів на півдні та знищили склад боєприпасів

ЗСУ знищили півсотні окупантів і склад боєприпасів / Фото УНІАН

Українські військові майстерно "перемололи" чергову партію окупантів. ЗСУ знищили на півдні 51 російського солдата. Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Крім того, наші захисники знищили склад боєприпасів у Солдатському.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 150 вогневих завдань, за результатами яких закріплено наш вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях, а окупаційні війська зменшено на 51 рашиста, ще 2 гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також склад боєприпасів у Солдатському", — сказав Владислав Назаров.

Він додав, що в Чорному морі знаходиться два російські кораблі і підводний човен, які готові до нанесення ракетних ударів по території України. Він споряджені 20 ракетами типу "Калібр". Решта 11 катерів і кораблів РФ знаходяться поблизу узбережжя Криму в ракетно безпечних районах.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося. що ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України виконали більше двохсот вогневих завдань, внаслідок чого окупанти втратили 111 солдатів і офіцерів. Захисники України рознесли російську гаубицю Мста-Б, дві самохідні артилерійсько-мінометні установки Нона-з, безпілотний літальний апарат Елерон.

За тиждень з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS по окупантам було нанесено понад 50 ударів. Не було жодного промаху, всі удари були результативними. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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