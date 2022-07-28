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Плани РФ щодо Зміїного приречені на провал: ЗСУ з HIMARS, Богдана і Harpoon відіб'ють атаки – експерт

28 липня 2022, 15:49

Хто контролює Зміїний, той тримає північно-західну частину Чорного моря, тому Росія дуже хотіла б захопити острів, вважає Владислав Селезньов.

Зміїний удар ЗСУ
Війська Росії не зможуть висадити десант на Зміїному - Селезньов / Колаж Telegram-канал журналіста Романа Бочкала

Росія хотіла б захопити острів Зміїний, але допоки у ЗСУ є далекобійна артилерія, серед якої ракетні системи HIMARS, вітчизняна гаубиця Богдана і ракети Harpoon, він залишатиметься під контролем України. Окупанти дуже хотіли б захопити острів, щоб взяти під контроль північно-західну частину Чорного моря, однак у них немає можливості ані висадити там десант, ані закріпитися на позиціях. Про це заявив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що далекобійна артилерія української армії не дозволить військам Росії захопити острів Зміїний.

читайте такожНа Україну чекає перемога над Росією та звільнення Херсона з Донбасом і Кримом – військовий експерт"Допоки у української армії є на озброєнні РСЗВ класу HIMARS, є прекрасна, практично в єдиному екземплярі САУ Богдана, відмінна система калібру 155 мм, а також в наявності не менш чудові Гарпуни, український острів Зміїний буде під контролем України", - зазначив Селезньов.

Як пояснив експерт, росіяни не можуть ані висадити десант, ані закріпитися на острові з подальшим утриманням позицій. Росія дуже хотіла б захопити Зміїний, оскільки окупація острова забезпечує контроль над північно-західною частиною Чорного моря.

"Вони не зможуть технічно виконати завдання по висадці десанту, по його закріпленню і утриманню на острові Зміїний. Немає таких технічних можливостей. Вони б дуже хотіли це зробити, тому що той, хто контролює Зміїний, той, відповідно, контролює північно-західну частину Чорного моря", - підкреслив Владислав Селезньов.

Дивіться повну версію інтерв'ю колишнього спікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова Главреду

Армія України вибила війська РФ з острова Зміїний

В Оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вимушено залишили острів Зміїний після неодноразових ударів по їхніх позиціях з боку армії України. Ворог вирішив спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив інформацію ОК Південь та опублікував кадри ударів українських військ по російських окупантах на острові Зміїний.

У Росії за деякий час підтвердили, що ЗС РФ вийшли зі Зміїного. Примітно, в російському Міноборони назвали такий крок "жестом доброї волі".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що Росія, ймовірно, поважає виключно мову сили. За словами чиновника, щоб Москва і надалі все частіше показувала "добру волю", треба "систематично її бити".

Інші новини:

ЗСУ війська Росії Владислав Селезньов війна Росії та України острів Зміїний
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