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Удари по мосту і резервам РФ: на півдні ЗСУ відрізають окупантам шляхи відступу

24 вересня 2022, 15:05

Активність авіації ЗСУ дорівнювала двадцяти ударам по ворогу.

Херсонська область, HIMARS
На Херсонщині ЗСУ завдають ударів по ворогу / колаж фото Вікіпедія, Людмила Денісова

На південному напрямку ворог продовжує свої спроби втриматися на рубежах оборони, але під впливом наших активних дій змушений облаштовувати нові, на більшій відстані від нинішньої лінії фронту.

"Нами проведена підготовча робота з виявлення пунктів управління, місць зосередження ворожого озброєння і техніки, встановлення місць підтягування резерву, в тому числі і залізницею у напрямку тимчасово окупованого Криму. Над цими об'єктами встановлюється вогневий контроль", - йдеться в повідомленні ОК Південь.

Зазначається, що ворог активізувався, зокрема, у прагненні демонструвати свою силу на тилових територіях. Не досягаючи успіху по суші, намагається чинити вогневий і психологічний тиск на цивільне населення.

"Протягом бойового дня ворог завдав 1 авіаційний, 1 ракетний удар по наших позиціях і по населених пунктах уздовж лінії фронту. З літака тактичної авіації Су-30 ворог випустив ракету х-31 по Куцурубській громаді. Без людських втрат. Одесу двічі атакували дрони-камікадзе у напрямку Чорного моря. В результаті попадання двох дронів зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні. Ще один "Шахід-136" - збитий над морем", - йдеться в повідомленні.

Вибуховою хвилею пошкоджено кілька навколишніх будинків. Загинула одна цивільна людина.

"Під час повторної повітряної атаки Одеси силами протиповітряної оборони над морем знищено ще 4 дрона-камікадзе. Серед них вперше в Україні збитий багатоцільовий ударний БПЛА іранського виробництва "Mohajer-6" (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки і вогневого ураження. Ще один "Шахід-136" атакував увечері наші позиції на лінії зіткнення в Березнеговатской громаді Миколаєва. При спробі атакувати напрямок порту Південного черговий "Шахід - 136" також влучно збитий", - зазначають в ОК"Південь".

Також повідомляється, що активність нашої авіації дорівнювала двадцяти ударам по ворогу. У Миколаївському районі знищений ворожий вертоліт Мі-8, а в Бериславському районі Херсонщини силами і засобами протиповітряної оборони збитий російський штурмовик Су-25.

"Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань, у тому числі вразивши понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння і техніки в Бериславському районі, 3 осередки сил і засобів в Каховському і Херсонському районах, станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого яру, зенітно-ракетний комплекс "Тор" в Баштанском районі Миколаєва, колона озброєння і техніки - в Каховці. Підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту", - додають в ОК"Південь".

Інші втрати ворога за бойовий день становлять:

  • 51 рашист;
  • 152 мм гаубиця "Мста-Б";
  • танк;
  • 16 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

Інші новини:

ЗСУ Херсонська область війна Росії та України
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