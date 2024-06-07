У Луганську 'прилетіло' по окупантах: Лисогор розкрив деталі потужного удару ЗСУ

Місцеві жителі зафіксували від семи до 20 вибухів у Луганську, влучання сталися біля казарм Луганського вищого військового училища штурманів.

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У Луганську "прилетіло" по окупантах / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У п'ятницю, 7 червня, тимчасово окупований Луганськ опинився під сильним обстрілом. Влучання сталися у місцях дислокації російських окупантів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Telegram.

За його словами, місцеві жителі зафіксували від семи до 20 вибухів у місті. Вони можуть бути результатом спроб перехоплення ракет росіянами та "прильотів".

"Відео локалізовані у районі Гострої Могили, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, де вже з комфортом обжилися російські загарбники. У тому ж місці знаходиться летовище, авіаремонтний завод та проходить траса до російського кордону", - розповів Лисогор. відео дня

Голова Луганської ОВА зауважив, що по цій трасі днями і ночами армія окупантів перевозить вантажі, зброю та особовий склад. Все це дислокується у тих же казармах льотного училища та у районі колишнього обласного військомату.

"Повідомляють також про влучання у нафтобазу – вже вчетверте за останні два місяці. Тобто прилітає виключно по давній та облаштованій військовій інфраструктурі загарбників", - наголосив він.

Лисогор зазначив, що зброя, надана західними союзниками, виявилася надзвичайно точною. Однак росіяни прикриваються мирними мешканцями, їхнє ППО працює над житловими кварталами, що призводить до жертв серед цивільного населення.

"Тільки Росія несе відповідальність за жертви серед містян Луганська. Боротьба України та її союзників триватиме до перемоги над ворогом та звільнення Луганщини!" - заявив він.

Хто такий Артем Лисогор Артем Лисогор — український громадсько-політичний діяч, поліціянт. Голова Луганської ОДА (від 12 квітня 2023). Кавалер ордена "За мужність" III ступеня (2022), повідомляє Вікіпедія.

Вибухи у Луганську - останні новини

Нагадаємо, вдень, 7 червня в тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів. Місцеві російські чиновники заявили, що місто атакували ракетами ATACMS і нібито ППО збило більшість цих ракет.

Також 27 травня у окупованому Луганську сталося кілька вибухів, після яких виникла масштабна пожежа. Вибухи, як і сьогодні, сталися в районі колишніх Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів і авіаційного ремонтного заводу.

Як повідомляв Главред, 20 травня у тимчасово окупованому Луганську сталися вибухи, в результаті яких у місті здійнявся величезний стовп диму.

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