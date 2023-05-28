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ЗСУ вдарили по базі окупантів під Бердянськом: стали відомі деталі

Анна Ярославська
28 травня 2023, 14:29 оновлено 28 травня, 14:33
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База відпочинку "Хімік" в селі Новопетрівці була захоплена ворогами давно. Там була величезна концентрація як російської живої сили, так і військової техніки.
Під Бердянськом прогриміли вибухи
Під Бердянськом прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: t.me/brdVP

У тимчасово окупованій частині Запорізької області вранці 27 травня прогримів вибух. Місцеві жителі кажуть, що "приліт" був по базі відпочинку "Хімік", розташованій в селі Новопетрівці біля Бердянська.

Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров під час телемарафону, на цій базі відпочинку була величезна концентрація як російської живої сили, так і військової техніки.

"Ця база була захоплена ворогами досить давно, і там була величезна концентрація як російської живої сили, так і військової техніки. Спочатку ворог у своїх телеграм-каналах розповідав, що цей вибух — робота ППО. Але потім від жителів почало з'являтися - зруйнована вщент ця база відпочинку, без декількох поверхів. Звичайно ж, досить істотна кількість окупантів більше ніколи не зможе воювати проти наших Збройних сил України", — сказав Федоров.

відео дня

У свою чергу, заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що після вибуху на базі відпочинку під Бердянськом "можемо рахувати померлих окупантів вже сотнями, а не десятками".

За словами, Дудукалова, окупанти вивозять своє майно, членів сімей і намагаються виїхати самі, але співробітники ФСБ випускають далеко не всіх.

База відпочинку
База відпочинку "Хімік" в селі Новопетрівці / Фото : t.me/brdVP
База відпочинку
База відпочинку "Хімік" в селі Новопетрівці / Фото : t.me/brdVP

Як повідомляв Главред, в ніч на суботу, 21 травня, в окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи. У Страткомі ЗСУ повідомили, що внаслідок нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ.

Раньше в окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи. На Азовсталі, яку захопили російські окупанти, було видно стовп густого диму. Місцеві жителі одразу ж почали публікувати відео і фото зі стовпом диму, який було видно з різних частин міста.

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