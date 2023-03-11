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ЗСУ йдуть вперед на Луганщині: зірвали наступ РФ, вибивають ворога біля Сватового

11 березня 2023, 12:48
Скупчення живої сили окупантів і техніку РФ вдається знищувати завдяки аеророзвідці.
ЗСУ, війна, українські військові
Українські військові просуваються вперед на Луганщині / 93-тя ОМБр Холодний Яр

На кордоні Харківської та Луганської областей окупанти РФ підтягують резерви з метою утримання Сватового.

Разом з тим підрозділам ЗСУ на північному напрямку вдалося відвоювати в окупантів частину раніше захоплених територій, йдеться в матеріалі ТСН.

Як розповіли українські захисники, скупчення живої сили окупантів і техніку РФ вдається знищувати завдяки аеророзвідці.

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Зазначається, що українські фронтові аеророзвідники свідомо виїжджають якомога ближче до ворога, щоб виявити ворожу артилерію, зокрема, біля Сватового.

"Полетіли туди, побачили збір піхоти. Відпрацювали трохи по них. Командир там сказав: "Пацани, а ми зірвали наступ трохи", — розповідають військовослужбовці-аеророзвідники.

У матеріалі уточнюється, що вздовж автотраси на Сватово зараз проходить передова, при цьому ЗСУ продовжують просування в напрямку окупованого райцентру.

"Новоселівку взяли. Трохи далі там Куземівку, або як там - теж зайшли. А праворуч там, ліворуч, лісопосадка є – і там вони сидять", - уточнили українські воїни-визволителі.

Ситуація на Луганщині

Раніше повідомлялося - українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Сватове.

Нагадаємо, в районі Сватового та Кремінної Луганської області підрозділи Збройних сил України продовжують вести наступальні дії.

При цьому українські захисники відбили наступ російських окупантів у районі Новоселівського (за 15 км на північний захід від Сватового).

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