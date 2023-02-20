ЗСУ вибили танки, а для атак мало резервів: в ISW прогнозують провал військ РФ на Луганщині

Росія продовжує наступальні дії в Луганської області, однак загарбникам не вистачає вільних резервів, щоб збільшити масштаб і інтенсивність своїх атак. У окупантів можуть бути додаткові резерви, проте їх підключення до бойових дій серйозно не вплине на ситуацію. Навряд чи росіяни зможуть досягти вагомих просувань в регіоні. Про це заявили в Інституті вивчення війни.
У зведенні ISW йдеться про те, що російська окупаційна армія має дефіцит вільних резервів для збільшення масштабів наступу і посилення своїх атак.
У ворога проблеми із заміною техніки - особливо з танками, оскільки частина з них була втрачена в боях з ЗСУ.
"Відсутність кількох танкових підрозділів свідчить про те, що армія РФ має проблеми із заміною техніки, особливо танків, втрачених під час попередніх неуспішних наступальних операцій", - пояснили аналітики.
Незважаючи на проблеми, експерти вважають, що у росіян ще можуть бути запаси резервів. Але навіть підключення цих підрозділів навряд чи дозволить їм добитися суттєвих успіхів у регіоні.
"Російський наступ триватиме ще деякий час і може тимчасово набирати обертів, коли будуть залучені останні резерви, але ймовірність досягнення їх цілей або операційно значущих перемог - невисока", - підкреслили в Інституті вивчення війни.
Наступ Росії на Україну
У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що у агресора Росії немає можливостей для проведення нового масштабного наступу. Окупанти будуть атакувати в Донецькій і Луганській областях, щоб добитися тактичного просування.
Журналісти The New York Times назвали подальші сценарії війни Росії проти України. Вони припустили, що війська РФ можуть спробувати оточити ЗСУ на Донбасі і в якості відволікаючого маневру відкрити другий фронт у Харківській та Сумській областях.
В Інституті вивчення війни вважають, що окупаційна армія Росії зіткнулася з проблемами під час нового наступу на Донбасі. Як вважають фахівці, у російських військ проблеми з підготовкою, оскільки більшість з нових солдатів – мобілізовані. У якості прикладу в ISW навели ситуацію під Вугледаром, де ЗСУ розбили 155-ту бригаду російських морських піхотинців.
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