ЗСУ зможуть провести новий контрнаступ: Зеленський назвав умову і оцінив дату

Сили оборони України мають перспективи для проведення нового масштабного контрнаступу на фронті. Однак, передусім потрібно зупинити активну фазу російського наступу та стабілізувати фронтт. Про заявив президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю AFP.
"Є перспективи. Для цього треба передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Зараз вона нестабільна. Зараз їх черга. Їх треба зупинити. Ми їх зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо", - заявив глава держави.
Коментуючи питання про можливість проведення контрнаступу ЗСУ в 2025 році Зеленський зазначив, що знає коли він відбудеться, однак говорити про це не буде.
"Не можу сказати. Але знаю (коли буде, - ред.), але не можу (сказати, - ред.)", - резюмував Зеленський.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Контрнаступ ЗСУ в 2025 році - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після того, як США прийняли рішення про надання військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів, українські війська працюють над планами для нового контрнаступу у 2025 році. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Однак, у звіті американського Інституту вивчення війни зазначається, що для проведення контрнаступу в 2025 році Збройні Сили України повинні невдовзі відновити стратегічну ініціативу на фронті, оскільки перевага Росії у 2024 році може стати серйозною загрозою. Про це йдеться
Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що 10 травня російські окупаційні війська активно наступають на півночі Харківської області, намагаючись використати затримки у постачанні озброєння для українських військ. Однак, незважаючи на це, Сили оборони України утримують свої позиції на Харківщині.
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