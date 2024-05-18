ЗСУ зможуть провести новий контрнаступ: Зеленський назвав умову і оцінив дату

За словами Володимира Зеленського, Україна може провести новий контрнаступ після стабілізації ситуації на фронті та доокомплектування бойових бригад.

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Зеленський назвав умови для проведення нового контрнаступу ЗСУ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 38 окрема бригада морської піхоти

Сили оборони України мають перспективи для проведення нового масштабного контрнаступу на фронті. Однак, передусім потрібно зупинити активну фазу російського наступу та стабілізувати фронтт. Про заявив президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю AFP.

"Є перспективи. Для цього треба передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Зараз вона нестабільна. Зараз їх черга. Їх треба зупинити. Ми їх зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо", - заявив глава держави.

Коментуючи питання про можливість проведення контрнаступу ЗСУ в 2025 році Зеленський зазначив, що знає коли він відбудеться, однак говорити про це не буде.

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"Не можу сказати. Але знаю (коли буде, - ред.), але не можу (сказати, - ред.)", - резюмував Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ в 2025 році - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після того, як США прийняли рішення про надання військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів, українські війська працюють над планами для нового контрнаступу у 2025 році. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Однак, у звіті американського Інституту вивчення війни зазначається, що для проведення контрнаступу в 2025 році Збройні Сили України повинні невдовзі відновити стратегічну ініціативу на фронті, оскільки перевага Росії у 2024 році може стати серйозною загрозою. Про це йдеться

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що 10 травня російські окупаційні війська активно наступають на півночі Харківської області, намагаючись використати затримки у постачанні озброєння для українських військ. Однак, незважаючи на це, Сили оборони України утримують свої позиції на Харківщині.

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