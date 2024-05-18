'Це була лише перша хвиля': Зеленський зробив заяву щодо наступу РФ на Харків

Російські війська розпочали наступ на Харківщині 10 травня 2024 року. Володимир Зеленський зазначив, що це була лише перша хвиля ворожого наступу. Про це він повідомив в інтерв'ю AFP, цитує rfi.fr.
За даними AFP, які базуються на інформації Інституту вивчення війни (ISW), російські війська просунулися більше ніж на 278 квадратних кілометрів у своєму наступі на Харківщину, що є найбільшим успіхом росіян за останні півтора року.
Зеленський повідомив, що окупанти просунулися на 5 – 10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили українські сили. Президент також зазначив, що наступ ворожих військ "може складатися з кількох етапів", і перша з них відбулася на Харківщині.
Він також підкреслив, що не варто недооцінювати ворога.
"Ми маємо бути тверезими і розуміти, що вони йдуть глибше на нашу територію. А не навпаки. І це все одно їх перевага",– сказав президент.
Щодо захоплення Харкова, Зеленський зазначив, що російські сили мають намір атакувати місто, хоча усвідомлюють, що це буде дуже складно
"Вони хочуть атакувати (але - ред.) розуміють, що (атакувати - ред.) Харків дуже складно. Це велике місто, і вони розуміють, що у нас є сили, які будуть воювати довго. Якщо їх зупинити, вони не будуть гинути мільйонами заради Харкова", — наголосив він.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Наступ РФ на Харківщині - яка ситуація у Вовчанську
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що президент Росії Володимир Путін заявив, що наступальні операції окупаційних військ на півночі Харківської області є частиною зусиль зі створення буферної зони для захисту російських прикордонних районів від українських ударів.
16 травня російські окупанти завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Удари припали на місце скупчення волонтерів та екстрених служб.
Окупаційні російські війська захопили лікарню в центрі Вовчанська, інформує Bild. Напередодні ЗС РФ увійшли до північних районів міста в Харківській області та почали обходити його зі сходу.
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