'Це була лише перша хвиля': Зеленський зробив заяву щодо наступу РФ на Харків

За словами Зеленського, російські окупанти мають намір продовжити наступ до Харкова, хоча і розуміють складність операції із захоплення міста.

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Зеленський попередив про плани РФ наступати на Харків / Колаж Главред, фото: УНІАН, deepstatemap, ОК "Захід"

Російські війська розпочали наступ на Харківщині 10 травня 2024 року. Володимир Зеленський зазначив, що це була лише перша хвиля ворожого наступу. Про це він повідомив в інтерв'ю AFP, цитує rfi.fr.

За даними AFP, які базуються на інформації Інституту вивчення війни (ISW), російські війська просунулися більше ніж на 278 квадратних кілометрів у своєму наступі на Харківщину, що є найбільшим успіхом росіян за останні півтора року.

Зеленський повідомив, що окупанти просунулися на 5 – 10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили українські сили. Президент також зазначив, що наступ ворожих військ "може складатися з кількох етапів", і перша з них відбулася на Харківщині.

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Він також підкреслив, що не варто недооцінювати ворога.

"Ми маємо бути тверезими і розуміти, що вони йдуть глибше на нашу територію. А не навпаки. І це все одно їх перевага",– сказав президент.

Щодо захоплення Харкова, Зеленський зазначив, що російські сили мають намір атакувати місто, хоча усвідомлюють, що це буде дуже складно

"Вони хочуть атакувати (але - ред.) розуміють, що (атакувати - ред.) Харків дуже складно. Це велике місто, і вони розуміють, що у нас є сили, які будуть воювати довго. Якщо їх зупинити, вони не будуть гинути мільйонами заради Харкова", — наголосив він.

Наступ РФ на Харківщині - яка ситуація у Вовчанську

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що президент Росії Володимир Путін заявив, що наступальні операції окупаційних військ на півночі Харківської області є частиною зусиль зі створення буферної зони для захисту російських прикордонних районів від українських ударів.

16 травня російські окупанти завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Удари припали на місце скупчення волонтерів та екстрених служб.

Окупаційні російські війська захопили лікарню в центрі Вовчанська, інформує Bild. Напередодні ЗС РФ увійшли до північних районів міста в Харківській області та почали обходити його зі сходу.

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