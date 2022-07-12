Штурмовики ЗСУ знищили російські склади з БК, в окупантів втрати

Су-25 ЗСУ / УНІАН

Українські штурмовики минулої доби завдали ударів по ворожим складам боєприпасів у Миколаївській та Херсонській областях.

Як повідомляє Оперативне командування Південь за підсумками доби 11 липня, штурмовиками ВСУ нанесено три авіаційних удари по складах боєприпасів в Миколаївській області, в районах Снігурівки і Любимівки.

"А вертольотами - по опорному пункту противника в районі Правдино і по ворожих позиціях біля Олександрівки", - сказано в повідомленні. Втрати противника уточнюються.

Також, за даними командування, за результатами виконання українськими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 52 людини, гаубицю "Мста-Б", міномет, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці.

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Раніше повідомлялося про те, що в результаті ударів авіації Повітряних Сил ЗСУ 10 липня були знищені ворожі тили, склади боєприпасів, а також командні пункти разом з технікою і живою силою окупантів РФ.

Штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-24М, під прикриттям винищувачів МіГ-29 і Су-27, завдає чергових ударів по російських окупаційних військах.

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