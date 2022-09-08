ЗСУ зробили 'харакірі' окупанту з позивним 'Якудза': якут не пережив візит на Харківщину

ЗСУ зробили "харакірі" окупанту з позивним "Якудза" / скриншот

Бійці ЗСУ під час контрнаступу на Харківщині ліквідували командира роти окупантів Григорія Ніколаєва.

Воювати проти України снайпер із позивним "Якудза" вирушив добровольцем з Якутії, повідомив полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан ("Штірліц") у Twitter.

"Командир мотострілецької роти капітан Григорій Ніколаєв "Якудза" зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався. Слава нації, смерть ворогам!", – прокоментував український офіцер.

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У некролозі говориться, що Миколаїв був уродженцем села Хоро Верхневилюйського району Республіки Якутія. У минулому служив у правоохоронних органах.

"Якудза" воював проти України ще з 2014 року, від початку бойових дій на Донбасі. Він вважався у бригаді "Привид" бойовиків "ЛНР".

У лавах путінських військ, які у лютому 2022-го вторглися в Україну, окупант був командиром мотострілецької роти, снайпером, мав звання капітана. Загарбника Миколаєва ліквідували кілька днів тому під Ізюмом у Харківській області.

Як повідомляв Главред, Збройні сили України у понеділок, 5 вересня, ліквідували на півдні 86 російських окупантів. Також було знищено понад 20 одиниць ворожої техніки, чотири склади з боєприпасами та ударний ворожий вертоліт Ка-52.

5 вересня радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Херсонщині бійці Збройних сил України звільнили село Ольгине. Воно знаходиться неподалік раніше звільненого Високопілля на півночі Херсонщини.

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