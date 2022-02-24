ЗСУ збили на Донбасі 5 російських літаків і гелікоптер, знищено два танки

У Луганській області збито 5 літаків і 1 вертоліт Росії / Фото Reuters

У Луганській області збито п'ять літаків і один гелікоптер Росії. Про це повідомляє вранці в четвер, 24 лютого, штаб Сухопутних військ ЗСУ.

Крім того, в районі міста Щастя українська армія знищила два танки і кілька вантажівок РФ.

"За попередньою оперативною інформацією в Луганській області збито 5 літаків і 1 вертоліт Росії", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в районі Щастя знищено два танки і кілька вантажівок Росії.

Як повідомляв Главред, державний кордон України зазнав атаки російських військ з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

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У ДПСУ додали, що атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску проходять із застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.

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Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін напав на Україну, і РФ несе всю відповідальність за смерті.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією в Донбасі.