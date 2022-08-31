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ЗСУ розгромили 4 пункти управління росіян на півдні: 117 окупантів "пішли до Кобзона"

31 серпня 2022, 07:20

Був нанесений влучний удар по 4 транспортних артеріях – Каховському, Дар’ївському і двох Антонівських мостах. Через пошкодження вони обмежені у використанні.

Украинские военные, ВСУ
ЗСУ розгромили 4 пункти управління росіян на півдні/ Генштаб ЗСУ

Українські воїни за добу, 30 серпня, завдали серйозних втрат російським загарбникам на півдні нашої держави. Ракетно-артилерійські підрозділи українського війська вдарили по чотирьох пунктах управління ворожих військ.

Крім цього, були нанесені удари по чотирьох транспортних артеріях, які використовували російські окупаційні війська – Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах. Внаслідок цього зараз ці мости максимально обмежені у використанні через серйозні пошкодження. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Авіація українських сил 16 разів вдарила по ворожих опорних пунктах, складах боєприпасів та районах, де російські загарбники зосереджували свою живу силу, озброєння і техніку.

У результаті влучних ударів українських військових, російське загарбницьке військо втратило:

  • 117 окупантів,
  • 9 танків Т-72,
  • 3 реактивних системи залпового вогню "Град",
  • самохідну гармату "Гіацинт-С",
  • самохідну гаубицю "Мста-С",
  • 18 одиниць авто-бронетехніки,
  • 4 склади боєприпасів в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

В ОК "Південь" зазначають, що в регіоні обстановка стабільно складна, але контрольована українським військами.

"Продовжується знищення ворожих логістичних шляхів, резервів та пунктів управління. Ворог здебільшого деморалізований, однак продовжує чинити опір", – зазначається у повідомленні.

Звільнення Херсонської області

Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, також підтвердив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що тільки в ніч на понеділок, 29 серпня, і в першій половині цього дня ЗСУ завдали ударів по загарбниках в Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці та Бериславі.

Пізніше у Збройних силах України закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може завадити контрнаступу ЗСУ, заявила Гуменюк.

Видання CNN заявило, що Збройні сили України 29 серпня, змогли відбити з-під російської окупації одразу чотири села: два села біля Херсона і два – біля Високопілля.

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війна в Україні ЗСУ новини Херсона вторгнення Росії Херсонська область
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