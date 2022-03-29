"Через важкі втрати": британська розвідка заявила, що РФ перекинула в Україну "вагнерівців"

Вагнеровці вже на Сході України / Inforos

Росія перекинула в Україну понад 1000 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

У британській розвідці зазначають, що бойовики російської ПВК вже перекинуті на схід України.

Зазначається, що ворог може задіяти понад 1000 найманців, у тому числі керівників організації.

"Через важкі втрати і в значній мірі вторгнення, що застопорилося, Росія, швидше за все, була змушена переорієнтувати персонал "Вагнера" в Україну за рахунок операцій в Африці і Сирії", - сказано в повідомленні Міністерства.

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