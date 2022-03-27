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ЗСУ розбили окупантів РФ і звільнили Тростянець: у місті великі руйнування, замінована лікарня

27 березня 2022, 07:50

У місті немає їжі, води, світла і зв'язку, розповів Дмитро Живицький.

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У Тростянці багато поранених, рятувальники з'ясовують адреси, щоб людей можна було відвезти до лікарень / Скріншот відео Facebook-сторінка голови Сумської ОВА Дмитра Живицького

У Тростянці Сумської області, який раніше звільнили від російської окупації Збройні сили України, немає їжі та комунікацій. У місті сильні руйнування, на вулицях десятки одиниць спаленої військової та цивільної техніки. Окупанти замінували лікарні. Багато людей поранені, вони лежать вдома або у родичів. Проводяться рятувальні роботи. Про це заявив заступник керівника обласної військово-цивільної адміністрації Тарас Савченко.

На сторінці голови Сумської ОВА Дмитра Живицького у Facebook опубліковані кадри з Тростянця. Після окупації російськими військами в місті серйозні руйнування, загарбниками замінована лікарня. На вулицях безліч спаленої військової та цивільної техніки. Немає їжі, води, світла і зв'язку.

Савченко прибув до міста з колоною гуманітарного вантажу, в якій продукти, дитяче харчування, Товари для маленьких дітей, засоби гігієни та медикаменти першої необхідності.

"Ми побачили величезні руйнування. Ми побачили десятки одиниць спаленої техніки - як цивільної, так і військової. Повна відсутність будь-яких комунікацій, у тому числі зв'язку, світла, води", - каже чиновник.

За його словами, ситуація в місті жахлива. Лікарня замінована. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій працюють над відновленням життєдіяльності.

"У Тростянці ситуація жахлива. В останні дні була під обстрілом лікарня, вона замінована. Сьогодні нам не вдалося потрапити на територію лікарні - там працюють фахівці, працюють військові", - розповів Савченко.

Також він сказав, що у Тростянці багато людей поранені. Багато з них знаходяться вдома або у своїх родичів. Рятувальникам доручено знайти адреси людей, щоб відвезти їх до лікарень до Сум та інших населених пунктів регіону.

Нагадаємо, в суботу ввечері, 26 березня, Збройні сили України звільнили місто Тростянець на Сумщині від російської окупації. Військовим 93-ї бригади Холодний Яр вдалося витіснити Кантемирівську танкову дивізію РФ. Окупанти втекли з міста, залишаючи техніку і боєприпаси, які використовуватимуться ЗСУ для деокупації інших територій.

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Сумська область Тростянець війна Росії та України
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