Кантемирівська дивізія ганебно втікла: ЗСУ звільнили Тростянець

Російська армія втекла з Тростянця, підкреслили в 93-ій окремій механізованій бригаді Холодний Яр.
Місто Тростянець Сумської області звільнений від російської окупації, повідомляють у 93-ій окремій механізованій бригаді Холодний Яр.
"Сьогодні силами 93-ї бригади "Холодний Яр", за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів, місто Тростянець Сумської області звільнили від російських окупаційних військ", - повідомляється на сторінці бригади у Facebook.
Відзначається, що з міста вдалося витіснити Кантемирівську танкову дивізію РФ.
"Цьому передувала поразка командного пункту разом з керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки та боїв за Тростянець. Зазнавши ряд невдач, російська армія втекла з Тростянця, залишаючи озброєння, техніку і боєприпаси, які 93-а бригада використовує для звільнення інших українських міст від окупації", - зазначено в повідомленні.
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Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України увійшли в захоплений раніше російськими окупантами Тростянець Сумської області.
Триває звільнення міста від загарбників. При цьому українські військові опублікували фото з міста. На кадрах видно залишки розбитої техніки окупантів, а також значні пошкодження в місті.
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