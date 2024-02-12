Загроза нового наступу на Лиманському напрямку: військовий попередив про плани РФ

На Лиманському напрямку воюють саме регулярна російська армія, контрактники, які проходили відповідну підготовку.

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На фронті загострюється ситуація / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: deepstatemap

Начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади, старший лейтенант Сергій Дібров заявив, що зараз погодні умови на фронті не сприяють активному руху окупантів на Лиманському напрямку. Однак, країна-агресорка Росія готується до нового наступу.

"Зараз на Лиманському напрямку ситуація трохи спокійніша, ніж звичайно. Це означає, що продовжуються обстріли, спроби штурмувати, але вони не відбуваються від ранку до ночі. Тобто ворог намагається чогось досягнути, але скоріш за все готує новий більш потужний наступ і готує для цього сили. Крім того, погодні умови зараз не дуже сприятливі для того, щоб кудись рухатися і щось намагатися відбити. Тому скоріше все в нас така оперативна кліматична пауза", - розповів військовий в ефірі телеканалу "Еспресо".

Дібров додав, що на їхньому напрямку воюють саме регулярна російська армія, контрактники, які проходили відповідну підготовку та перебувають під керівництвом кадрових офіцерів.

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"Тому це дійсно серйозний ворог - це не приватні військові компанії, не штрафні роти, батальйони, "Шторм" і так далі. Це та сама друга армія світу класичного її виконання, тобто російські контрактники", - резюмував Сергій Дібров.

Ситуація на фронті: останні новини

Нагадаємо, що аналітики прогнозують, що Авдіївці загрожує оточення в "найближчі дні або тижні". За даними Інституту вивчення війни, російські військові змогли просунутися вздовж Залізничного провулка на півночі Авдіївки і на схід від Невельського.

Росіяни змогли просунутися вперед у районі Авдіївки. Мета ворога полягає в перерізанні головної лінії постачання українських військових в Авдіївці. Олександр Тарнавський зазначив, що російські війська почали частіше використовувати групи бронетехніки.

Секретар РНБО Олексій Данілов зробив невтішний прогноз про ситуацію на фронті. Він наголосив, що зараз ситуація на лінії фронту дуже складна. Якщо країни Заходу не збільшать обсяги поставок зброї в Україну - наслідки можуть бути жахливі.

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