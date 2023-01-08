У нас був шанс закінчити війну до кінця 2022 року, але захід дуже довго розгойдувався - Жданов

Олег Жданов підкреслив, що в будь-якому випадку, 2023 рік - це завершальна фаза війни, активна частина якої триває з 24 лютого.

БТР, Жданов / скріншот

2023 рік для України стане роком контрнаступних дій - від операцій на окремих ділянках фронту і до масштабних контрнаступальних операцій на одному або декількох оперативних напрямках.

Військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду нагадав, що наш контрнаступ анонсував генерал Залужний в інтерв'ю журналу The Economist, коли сказав, що в глибинах Генштабу визріває контрнаступальна операція.

"У короткостроковій перспективі на Донецькому напрямку російські війська почнуть видихатися. Це помітно вже зараз і по зменшенню кількості артилерійських обстрілів, і по дефіциту техніки і озброєнь. А ось особового складу поки, на жаль, у противника достатньо", - пояснив експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Жданов підкреслив, що в будь-якому випадку, це завершальна фаза війни, активна частина якої триває з 24 лютого.

"Однак закінчення війни безпосередньо залежить від обсягів поставок озброєння Україні: будуть поставки озброєнь – будемо говорити про закінчення війни; не буде поставок або вони будуть недостатніми – будемо говорити про затягування конфлікту на невизначений термін. Адже у нас був шанс закінчити війну до кінця 2022 року, якби після зустрічі Рамштайн-1 нам стали б надавати озброєння хоча б такими темпами, як зараз, але захід дуже довго розгойдувався і думав", - зазначив Жданов.

За його словами, найбільш оптимістичний прогноз щодо термінів озвучив наш головний розвідник генерал Буданов.

"Ми можемо закінчити активну фазу війни влітку 2023 року. Однак без необхідних поставок озброєнь цей сценарій може стати нереалізованим", - підсумував Жданов.

Допомога Заходу Україні

Влада США раніше затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал ПЕТ Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Також повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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