Українська армія просувається на Луганщині та взяла новий плацдарм

Бійці ЗСУ просуваються на Луганщині / Reuters

В Луганської області за вчорашній день ЗСУ взяли під контроль "кілька сотень метрів", наші захисники потроху просуваються, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

В ефірі телеканалу Espreso.TV він підкреслив, що українські захисники закріплюються на відвойованих рубежах.

Співрозмовник зазначив, що область продовжує тримати оборону і "у нас кілька сотень метрів навіть за вчорашній день додалося, які наші військові контролюють".

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"Були відбиті певні атаки і певне було просування - невелике, але там закріпилися наші захисники", - уточнив глава Луганської ОВА.

Він зазначив, що за минулий тиждень знищено близько 400 окупантів, а також до 100 одиниць техніки ворога.

"Величезна кількість "бавівни" сталася на території різних будівель, які займали окупанти - це склади, БК, техніка та особовий склад. За минулий тиждень вони втратили десь 400 осіб особового складу в різних місцях, в тому числі в Кремінній, і до 100 одиниць військової техніки", - додав Гайдай.

Раніше Гайдай повідомив про те, що в результаті удару Збройних сил України по захопленій РФ Кремінній Луганської області знищено сотні російських окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські воїни знищили ремонтну базу російських загарбників, яку ті розмістили в Слов'яносербському районі на Луганщині.

Внаслідок цього 50 окупантів пішли "на вічний концерт Кобзона". Також було знищено близько 100 одиниць важкої техніки загарбників.

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