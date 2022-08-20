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Знищені 100 одиниць техніки і 50 окупантів: ЗСУ розбили ремонтну базу росіян на Луганщині

20 серпня 2022, 15:07

Воїни ЗСУ влучно поцілили у місце, де загарбники ремонтували свою військову техніку.

Сожженная российская техника, взрыв
ЗСУ розбили ремонтну базу росіян на Луганщині/ УНІАН, скрін

Українські воїни знищили ремонтну базу російських загарбників, яку ті розмістили у Слов'яносербському районі на Луганщині.

Внаслідок цього 50 окупантів пішли "на вічний концерт Кобзона". Також була знищено близько 100 одиниць важкої техніки загарбників. Про це розповів очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

Він нагадав тезу, яка звучала від окупантів, що їм "хоч каміння з неба, все одно".

"От і трапляється в них щось постійно: або бавовна, або каміння з небес. У Слов’яносербському районі в селищі Лотикове просипалося каміння. Одним "камінцем" знищено близько ста одиниць техніки, і десь пів сотні окупантів відправились, як то кажуть, на концерт Кобзона", – повідомив Гайдай.

Також він опублікував відео, як палає здалека ремонтна база окупантів, яке вдалося зафільмувати очевидцям.

Раніше повідомлялося, що у суботу вранці, 20 серпня, українська протиповітряна оборона збила чотири ракети Калібр російських окупантів у небі над Дніпропетровською областю. Для цього ЗСУ застосували всього 4 ракети комплексу С-300.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії і США заявили, що якщо провокації країни-агресорки Росії призведуть до пошкодження Запорізької атомної електростанції, внаслідок якого відбудеться витік радіації, то це буде сприйнято як порушення 5 статті статуту НАТО.

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