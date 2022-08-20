'Знепритомніла в машині й не отямилась': чоловік Писанки розповів, як померла його теща

Чоловік Писанки розповів, як померла його теща/ Facebook/Igor Isakov

Чоловік української акторки і телеведучої Руслани Писанки Ігор Ісаков розповів, як вони з дружиною і тещею тікали на захід України після початку повномасштабного вторгнення, і як незадовго після цього його теща померла.

На програмі "Сніданок з 1+1" Ісаков розповів, що мама Писанки тривалий час хворіла – у неї була четверта стадія раку. Коли російські окупанти вторглися в Україну, сім’я поспіхом покидала населений пункт, у якому жила, адже була інформація, що скоро через це село проходитиме колона загарбників.

Чоловік зазначає, що акторка тоді дуже нервувала.

"Через 10 хвилин я буквально закидав в машину по черзі Руслану, потім Діну Василівну, потім цю інвалідну коляску, ходунки, тарілочку холодцю з холодильника в дорогу. Три дні ми добиралися до Західної України. Зупинок було багато, ночували у друзів", – розповідає чоловік.

У дорозі подружжя вирішило, що акторці краще вирушити за кордон на лікування. Адже у неї тоді були проблеми з ногою, і вона не могла бути далі без кваліфікованої допомоги.

Коли чоловік з тещою вирішили повертатися додому, хвора теща знепритомніла у машині і вже не прийшла до тями, а через якийсь час померла.

"Там була довга історія з усім. Але ми вирішили повертатися додому. Можна сказати, що я її і не довіз додому, тому що вона вже втратила свідомість в машині і не прийшла в себе. Ще десь днів п'ять-шість вона була вдома і пішла...", – розповів чоловік Руслани Писанки.

Прощання з Русланою Писанкою і її мамою відбудеться 21 серпня у Києві в Спасо-Преображенському соборі.

Нагадаємо, українська акторка і телеведуча Руслана Писанка померла у ніч на 19 серпня. Вона після повномасштабного російського вторгнення виїхала в Німеччину, де у неї діагностували важку хворобу.

Пізніше українська акторка Ольга Сумська розкрила подробиці похорону Руслани Писанки. Вона повідомила, що тіло Писанки було кремовано, і прах привезли до України.

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