Окупанти РФ накрили вогнем багатоповерхівку на Миколаївщині: багато поранених, серед них діти

РФ вдарила по житлових будинках у Вознесенську / t.me/mykolaivskaODA

В суботу, 20 серпня, в Миколаївській області російські окупанти відкритий вогонь по багатоповерховому житловому будинку у Вознесенску, в результаті є постраждалі.

Про це повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук.

"Вознесенськ. Російські виродки потрапили в житлову багатоповерхівку. Є постраждалі", - зазначив він.

Плетенчук додав, що інформація уточнюється.

У свою чергу голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в Telegram уточнив, що в результаті обстрілу Вознесенска поранені семеро людей.

/ t.me/mykolaivskaODA

"Сьогодні рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Потрапили в п'ятиповерховий будинок і приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують", - підкреслив Кім.

/ t.me/mykolaivskaODA

Пізніше він уточнив, що у Вознесенську 9 поранених, з них 4 дітей. Діти всі тяжкі. Вік від 3 до 17 років. У однієї дівчинки уламок вирвав око. Її перевозять до Миколаєва.

Зазначимо, що в РФ заявили про те, що у Вознесенську нібито вдарили по "об'єктах концентрації великих сил".

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що російські загарбники в найближчі тижні можуть посилити обстріли України ракетами.

"У найближчі тижні можуть бути посилені ракетні обстріли України. Росія намагається перевести війну в стадію позиційної. Вони, як я розумію, взяли тактику оборонної операції. Зараз вони будуть окопуватися", – зазначає Жданов.

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