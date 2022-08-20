Окупанти РФ накрили вогнем багатоповерхівку на Миколаївщині: багато поранених, серед них діти

Війська РФ обстріляли місто Вознесенськ. Потрапили в п'ятиповерховий будинок і приватні будинки.
В суботу, 20 серпня, в Миколаївській області російські окупанти відкритий вогонь по багатоповерховому житловому будинку у Вознесенску, в результаті є постраждалі.
Про це повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук.
"Вознесенськ. Російські виродки потрапили в житлову багатоповерхівку. Є постраждалі", - зазначив він.
Плетенчук додав, що інформація уточнюється.
У свою чергу голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в Telegram уточнив, що в результаті обстрілу Вознесенска поранені семеро людей.
"Сьогодні рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Потрапили в п'ятиповерховий будинок і приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують", - підкреслив Кім.
Пізніше він уточнив, що у Вознесенську 9 поранених, з них 4 дітей. Діти всі тяжкі. Вік від 3 до 17 років. У однієї дівчинки уламок вирвав око. Її перевозять до Миколаєва.
Зазначимо, що в РФ заявили про те, що у Вознесенську нібито вдарили по "об'єктах концентрації великих сил".
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що російські загарбники в найближчі тижні можуть посилити обстріли України ракетами.
"У найближчі тижні можуть бути посилені ракетні обстріли України. Росія намагається перевести війну в стадію позиційної. Вони, як я розумію, взяли тактику оборонної операції. Зараз вони будуть окопуватися", – зазначає Жданов.
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