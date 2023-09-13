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ЗСУ просуваються до Донецького аеропорту: Гетьман відповів, чим допоможе звільнення Опитного

Яна Ставська
13 вересня 2023, 19:19 оновлено 13 вересня, 19:28
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Опитне було частково звільнено 11 вересня. Станом на 12 вересня в населеному пункті тривала планова робота ЗСУ. Ситуація там динамічна.
Донецький аеропорт
ЗСУ все ближче до Донецького аеропорту / Колаж Главреда. Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Фонд "Повернись живим"

Коли ЗСУ повністю звільнять Опитне, цей населений пункт стане передовим краєм для подальшого наступу українських військових у Донецькій області.

В ефірі FREEDOM військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що далі за Опитним іде Донецький аеропорт. Звільнення цієї ділянки фронту матиме як військове, так і психологічне значення.

На питання, чи будуть ЗСУ вплутуватися у лобові атаки самого Донецька, аналітик відреагував зі скептицизмом.

"Лобових атак ми не здійснюватимемо. Це доводять бої в Бахмуті, де ми беремо місто під вогневий контроль і поступово видавлюємо противника, несучи мінімальні втрати. Важливе військове і психологічне значення - повернення в аеропорт, де ми так давно тримали оборону 242 дні у майже повному оточенні", - пояснив Гетьман.

Опитне, за його словами, буде передовим краєм наступальної операції ЗСУ.

"На болотах буде виття страшне", - вважає Гетьман.

При цьому аналітик підкреслив, що наразі, через брак ресурсів, окупанти змушені перекидати війська з однієї на іншу ділянку фронту.

"Росіяни переміщують свої війська вздовж лінії фронту, щоб зупинити десь наші наступальні дії. Це говорить тільки про одне - у них немає резервів в глибині РФ. В якомусь місці вони тимчасово, звісно, можуть посилити оборону, в іншому - вони можуть послабити", - висловився Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман

Майор запасу Збройних сил України. Проходив службу в батальйоні імені генерала Кульчицького. Ветеран російсько-української війни. Виступає в якості військового експерта і аналітика в ряді провідних ЗМІ.

Звільнення Досвідченого

11 вересня в Міноборони підтвердили звільнення ЗСУ частини Опитного біля Авдіївки. Успішні дії ЗСУ стали можливі в момент, коли російські окупанти перейшли в атаку на півночі. Успіхи ЗСУ в районі Опитного підтверджував також ресурс Deep State.

Крім того, українські військові продовжили просування на південь від села Роботине в Запорізькій області, а також біля села Кліщіївка поблизу Бахмута Донецької області.

Станом на 12 вересня, за словами спікера військ "Таврія" Олександра Штупуна, в Опитному Донецької області тривала планова бойова робота, і тактична обстановка там є досить динамічною.

В районі Авдіївки ворожі сили намагалися вибитися на північ від міста, проте ці спроби були невдалими.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України Олексій Гетьман
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