ЗСУ просуваються до Донецького аеропорту: Гетьман відповів, чим допоможе звільнення Опитного

Коли ЗСУ повністю звільнять Опитне, цей населений пункт стане передовим краєм для подальшого наступу українських військових у Донецькій області.
В ефірі FREEDOM військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що далі за Опитним іде Донецький аеропорт. Звільнення цієї ділянки фронту матиме як військове, так і психологічне значення.
На питання, чи будуть ЗСУ вплутуватися у лобові атаки самого Донецька, аналітик відреагував зі скептицизмом.
"Лобових атак ми не здійснюватимемо. Це доводять бої в Бахмуті, де ми беремо місто під вогневий контроль і поступово видавлюємо противника, несучи мінімальні втрати. Важливе військове і психологічне значення - повернення в аеропорт, де ми так давно тримали оборону 242 дні у майже повному оточенні", - пояснив Гетьман.
Опитне, за його словами, буде передовим краєм наступальної операції ЗСУ.
"На болотах буде виття страшне", - вважає Гетьман.
При цьому аналітик підкреслив, що наразі, через брак ресурсів, окупанти змушені перекидати війська з однієї на іншу ділянку фронту.
"Росіяни переміщують свої війська вздовж лінії фронту, щоб зупинити десь наші наступальні дії. Це говорить тільки про одне - у них немає резервів в глибині РФ. В якомусь місці вони тимчасово, звісно, можуть посилити оборону, в іншому - вони можуть послабити", - висловився Гетьман.
Хто такий Олексій Гетьман
Майор запасу Збройних сил України. Проходив службу в батальйоні імені генерала Кульчицького. Ветеран російсько-української війни. Виступає в якості військового експерта і аналітика в ряді провідних ЗМІ.
Звільнення Досвідченого
11 вересня в Міноборони підтвердили звільнення ЗСУ частини Опитного біля Авдіївки. Успішні дії ЗСУ стали можливі в момент, коли російські окупанти перейшли в атаку на півночі. Успіхи ЗСУ в районі Опитного підтверджував також ресурс Deep State.
Крім того, українські військові продовжили просування на південь від села Роботине в Запорізькій області, а також біля села Кліщіївка поблизу Бахмута Донецької області.
Станом на 12 вересня, за словами спікера військ "Таврія" Олександра Штупуна, в Опитному Донецької області тривала планова бойова робота, і тактична обстановка там є досить динамічною.
В районі Авдіївки ворожі сили намагалися вибитися на північ від міста, проте ці спроби були невдалими.
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