Українські військові відтиснули окупантів далі в районі Роботиного і Кліщіївки – ISW

Українські військові 10 вересня продовжили просування на південь від села Роботине в Запорізькій області, а також біля села Кліщіївка поблизу Бахмута на Донеччині.
Згідно з геолокаційними кадрами, які були опубліковані в неділю, 10 вересня, захисники України просунулися на схід від села Новопрокопівка у запорізькій області. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун повідомляв, що українські воїни продовжують просуватися в районі Роботиного, і що вони звільнили від окупантів на цьому напрямку ще 1,5 квадратних кілометра території.
Також в ISW нагадали, що речник Генштабу України і Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомляв про успіхи українських військ біля Кліщіївки на Донеччині.
У той же час захисники України витіснили російських окупантів з району на бахмутському напрямку. Таких успіхів досягнули бійці 2-й механізованого батальйону 3-ї десантно-штурмової бригади, про що вони повідомили 9 вересня, кажуть в ISW.
Російська окупаційна армія також намагалася 10 вересня проводити наступ біля Бахмута, але такі спроби загарбників виявилися неуспішними.
Війна в Україні
Раніше повідомлялося, що ЗСУ прорвали оборону окупантів і закріпилися в Опитному Донецької області. Успішні дії ЗСУ стали можливі в момент, коли російські окупанти перейшли в атаку на півночі.
Український режисер Олег Сенцов, який наразі захищає нашу країну від російських окупантів, розповів про надважкі бої біля Роботиного на Запоріжжі. Разом з побратимами Сенцов взяв чергову вершину на Запорізькому напрямку. Однак серед його товаришів є загиблі й багато поранених.
Нагадаємо, ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Про це розповіла голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. За її даними, в українських захисників є певні закріплення на Лівобережжі.
Читайте також:
- "Для танго потрібні двоє": Блінкен назвав умову, за якої можливі переговори з РФ
- "Зараз поганий момент": Зеленський оцінив можливість переговорів з РФ
- "Ми вражені прогресом": Нуланд висловила захоплення контрнаступом ЗСУ