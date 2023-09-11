Українські військові відтиснули окупантів далі в районі Роботиного і Кліщіївки – ISW

Захисники України просунулися ще вперед біля двох населених пунктів на Запоріжжі та Донеччині.

https://glavred.net/ukraine/ukrainskie-voennye-ottesnili-okkupantov-dalshe-v-rayone-rabotinogo-i-kleshchievki-isw-10499641.html Посилання скопійоване

Українські військові відтиснули окупантів далі в районі Роботиного і Кліщіївки/ колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 14 ОМБр Романа Великого

Українські військові 10 вересня продовжили просування на південь від села Роботине в Запорізькій області, а також біля села Кліщіївка поблизу Бахмута на Донеччині.

Згідно з геолокаційними кадрами, які були опубліковані в неділю, 10 вересня, захисники України просунулися на схід від села Новопрокопівка у запорізькій області. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун повідомляв, що українські воїни продовжують просуватися в районі Роботиного, і що вони звільнили від окупантів на цьому напрямку ще 1,5 квадратних кілометра території.

відео дня

Також в ISW нагадали, що речник Генштабу України і Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомляв про успіхи українських військ біля Кліщіївки на Донеччині.

У той же час захисники України витіснили російських окупантів з району на бахмутському напрямку. Таких успіхів досягнули бійці 2-й механізованого батальйону 3-ї десантно-штурмової бригади, про що вони повідомили 9 вересня, кажуть в ISW.

Російська окупаційна армія також намагалася 10 вересня проводити наступ біля Бахмута, але такі спроби загарбників виявилися неуспішними.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ прорвали оборону окупантів і закріпилися в Опитному Донецької області. Успішні дії ЗСУ стали можливі в момент, коли російські окупанти перейшли в атаку на півночі.

Український режисер Олег Сенцов, який наразі захищає нашу країну від російських окупантів, розповів про надважкі бої біля Роботиного на Запоріжжі. Разом з побратимами Сенцов взяв чергову вершину на Запорізькому напрямку. Однак серед його товаришів є загиблі й багато поранених.

Нагадаємо, ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Про це розповіла голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. За її даними, в українських захисників є певні закріплення на Лівобережжі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.