У ЗСУ розповіли, як окупанти допомагають Україні звільняти території

На Бахмутському напрямку упродовж минулого тижня Збройні сили України звільнили 2 квадратних кілометри території.

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У ЗСУ розповіли, як росіяни допомагають Україні звільняти території / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Російські окупанти переміщують свої резерви з одного напрямку на інший, що фактично сприяє покращенню тактичного становища Збройних сил України. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

"Користуючись послабленням ворога, наші командири на місцях намагаються покращувати своє тактичне положення", - зазначив Штупун в ефірі Еспресо.

За його словами, наразі в Опитному на Донеччині триває планова бойова робота, і тактична обстановка там є досить динамічною. У районі Авдіївки ворожі сили намагаються вибитися на північ від міста, проте ці спроби залишаються невдалими. Противник також продовжує здійснювати піхотні штурми в районі Мар'їнки.

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"Наші воїни успішно знищують загарбників", - підкреслив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Зокрема, на Бахмутському напрямку упродовж минулого тижня Збройні сили України звільнили 2 квадратних кілометри території. На даний момент, вже повернуто 49 квадратних кілометрів території України в районі цього міста.

Крім того, на цьому напрямку українські захисники досягли успіху в районах населених пунктів Кліщіївка та Андріївка. Там вони витіснили окупантів з їхніх позицій, і тепер спостерігається певне просування вперед.

Контрнаступ Збройних сил України

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повідомив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Водночас вона підкреслила, що розвиток подій вимагає інформаційної тиші.

Окрім того, ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і "перемололи" сотні росіян. Як зазначив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, українські захисники провели успішні дії в напрямку Кліщіївки, Предтечино, Андріївки, Курдюмівки і Дачного. З боями росіяни відступають, проте жорсткі зіткнення тривають.

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