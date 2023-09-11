ЗСУ звільнили частину Опитного: у Міноборони заявили про просування на фронті

Українські військові звільнили частину селища Опитне під містом Авдіївка на Донеччині. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.
"Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту", – сказала Маляр.
Також вона розповіла, що упродовж минулого тижня українські війська мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області, і зараз вони закріплюються у тих районах, де просунулися вперед.
Крім цього, захисники України мали певний успіх в районі сіл Кліщіївка та Андріївка на Донеччині. Там українські воїни витісняли противника із займаних позицій, і там є певні просування вперед, наголосив Маляр.
Вона зазначила, що за минулий тиждень вдалося звільнити від російських окупантів 2 квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку.
"За минулий тиждень звільнена територія там (на Бахмутському напрямку) склала близько 2 кв. км", – зазначила заступниця міністра оборони України.
Маляр додала, що за час наступальної кампанії під Бахмутом станом на сьогодні звільнено вже 49 квадратних кілометрів території.
Просування у Запорізькій області
Також минулого тижня українські військові вдало наступали в районі сіл Роботине і Вербове у Пологівському районі Запорізької області.
"У ході наступальних дій минулого тижня у нас були успіхи південніше Роботиного і західніше Вербового", – сказала Маляр і додала, що захисники України закріплюються у цих районах.
Війна в Україні
Український режисер Олег Сенцов, який наразі захищає нашу країну від російських окупантів, розповів про надважкі бої біля Роботиного на Запоріжжі. Разом з побратимами Сенцов взяв чергову вершину на Запорізькому напрямку. Однак серед його товаришів є загиблі й багато поранених.
Нагадаємо, ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Про це розповіла голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. За її даними, в українських захисників є певні закріплення на Лівобережжі.
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що українські військові відтиснули окупантів далі в районі Роботиного і Кліщіївки. Поблизу Роботиного українські військові звільнили від окупантів ще 1,5 квадратних кілометра території.
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