ЗСУ звільнили частину Опитного: у Міноборони заявили про просування на фронті

За минулий тиждень захисники України звільнили від окупантів 2 кв. км території на Бахмутському напрямку. Зокрема, є успіхи у районі Кліщіївки та Андріївки.

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Українські війська звільнили частину Опитного/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скрін

Українські військові звільнили частину селища Опитне під містом Авдіївка на Донеччині. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

"Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту", – сказала Маляр.

Також вона розповіла, що упродовж минулого тижня українські війська мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області, і зараз вони закріплюються у тих районах, де просунулися вперед.

відео дня

Крім цього, захисники України мали певний успіх в районі сіл Кліщіївка та Андріївка на Донеччині. Там українські воїни витісняли противника із займаних позицій, і там є певні просування вперед, наголосив Маляр.

Вона зазначила, що за минулий тиждень вдалося звільнити від російських окупантів 2 квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку.

"За минулий тиждень звільнена територія там (на Бахмутському напрямку) склала близько 2 кв. км", – зазначила заступниця міністра оборони України.

Маляр додала, що за час наступальної кампанії під Бахмутом станом на сьогодні звільнено вже 49 квадратних кілометрів території.

Просування у Запорізькій області

Також минулого тижня українські військові вдало наступали в районі сіл Роботине і Вербове у Пологівському районі Запорізької області.

"У ході наступальних дій минулого тижня у нас були успіхи південніше Роботиного і західніше Вербового", – сказала Маляр і додала, що захисники України закріплюються у цих районах.

Війна в Україні

Український режисер Олег Сенцов, який наразі захищає нашу країну від російських окупантів, розповів про надважкі бої біля Роботиного на Запоріжжі. Разом з побратимами Сенцов взяв чергову вершину на Запорізькому напрямку. Однак серед його товаришів є загиблі й багато поранених.

Нагадаємо, ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Про це розповіла голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. За її даними, в українських захисників є певні закріплення на Лівобережжі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що українські військові відтиснули окупантів далі в районі Роботиного і Кліщіївки. Поблизу Роботиного українські військові звільнили від окупантів ще 1,5 квадратних кілометра території.

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