ЗСУ пішли вперед і вибили окупантів з-під Лиману: у Генштабі розкрили деталі

Українські захисники провели наступальну операцію і просунулися в Донецькій області.

ЗСУ просунулися вперед на Донбасі / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Підрозділи Збройних сил України в ході успішних наступальних дій на Донбасі зуміли просунутися вперед.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

За його даними, українські захисники провели наступальну операцію і просунулися в районі села Діброва Донецької області.

"В ході ведення наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 км в районі населеного пункту Діброва", — заявив Громов.

Додамо, що населений пункт Діброва розташований в Лиманському районі.

/ Google/maps

Раніше в Росії поширили фейкову інформацію про значних успіхах окупаційної армії на Бахмутському напрямку і просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним.

За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.

Пізніше в ISW відзначили, що російські окупанти не змогли винести уроки з попередніх дорогих кампаній, зосереджених на незначних в оперативному відношенні населених пунктах. На думку експертів, бої за місто Бахмут в Донецькій області нагадують попередні спроби російських окупантів взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ і можуть стати пасткою для загарбників.

Читайте більше: