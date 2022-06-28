ЗСУ "покришили" позиції окупантів у Перевальську: у них багато поранених

ЗСУ покришили окупантів у Перевальську / Фото УНІАН

Українські військові потужно вдарили по базі окупантів в окупованому Перевальську. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

ЗСУ завдали удару по місцю дислокації особового складу РФ.

"Тим часом у тимчасово окупованому Перевальську зафіксовано "хлопок" і задимлення. Задимлення проходить не на складі БК, а в розташуванні особового складу. Перевальськ в 60 км від позицій ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

У місцевих пабліках повідомляють про те, що серед російських військових є багато поранених.

ЗСУ вдарили по позиціях ворога в Перевальську / скріншот

Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.

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