ЗСУ "покришили" позиції окупантів у Перевальську: у них багато поранених

У місцевих пабліках повідомляють про багатьох поранених серед окупантів.
Українські військові потужно вдарили по базі окупантів в окупованому Перевальську. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
ЗСУ завдали удару по місцю дислокації особового складу РФ.
"Тим часом у тимчасово окупованому Перевальську зафіксовано "хлопок" і задимлення. Задимлення проходить не на складі БК, а в розташуванні особового складу. Перевальськ в 60 км від позицій ЗСУ", — йдеться в повідомленні.
У місцевих пабліках повідомляють про те, що серед російських військових є багато поранених.
Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.
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