УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Розвідка боєм окупантів зазнала краху: ЗСУ "покришили" ДРГ ворога

23 червня 2022, 19:55

Спробу наступу окупантів у напрямку Мар'їнки українські воїни успішно відбили.

ВСУ, війна
Бійці ЗСУ відбили атаки окупантів / Фото Reuters

На Донбасі противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Біла Гора. Продовжив наступ в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, тривають бої, розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України

В опублікованому в Facebook повідомленні зазначається, що на Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних калібрів українські позиції в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецько, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Армійська авіація загарбників завдала удару поблизу Клинового.

Також окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу оволоділи Миколаївкою. Провалом для ворога завершилася розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина. Крім того, противник безуспішно намагався скувати боєм дії українських підрозділів в районі Клинового.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював позиції українських захисників з танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара та Пречистівки. Завдав авіаударів у районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко. Поблизу останнього наші воїни дали окупантам жорсткий бій і змусили відійти.

"Для виявлення слабких місць в нашій обороні окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки і Нескучне. Українські воїни їх успішно виявили - з великими втратами ворог відійшов", - підкреслюють в Генштабі.

Там додають, що на Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. З метою недопущення перекидання резервів на інші напрямки обстрілював позиції українських військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Пісків, Опитного, Мар'їнки, Грушевого та Новополя.

Спробу наступу окупантів у напрямку Мар'їнки українські воїни успішно відбили.

читайте такожПровал штурму РФ під Лисичанськом: ЗСУ відбили атаку, ворог відступив з втратами

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в Україні ставлять перед собою завдання захоплення чотирьох українських міст.

Загарбники РФ постараються найближчим часом захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а потім піти на Краматорськ і Слов'янськ.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Читайте ще:

Генштаб ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:55

"Вишки Бойка" палають у Чорному морі після потужного удару ЗСУ: нові знімки

20:55

Обличчя схоже на перекошену маску: Потап сильно змінився через хворобу

20:51

Потрапляє в зону дії "Гарпунів": Жданов заявив, що ЗСУ можуть знищити Чорноморський флот

20:42

На Скабєєву готувався замах - ЗМІ

20:27

Окупанти готують "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях: названо датуВідео

Реклама
20:24

Переговори щодо статусу кандидата для України йдуть складніше, аніж очікувалося - журналістВідео

20:16

Україна отримає німецьку систему ППО IRIS-T SLS, якої ще немає на озброєнні в Бундесверу – посолВідео

20:12

Прикмети на 24 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:55

Розвідка боєм окупантів зазнала краху: ЗСУ "покришили" ДРГ ворогаВідео

19:53

Страх та паніка: Подоляк заявив про можливість якнайшвидшого завершення війни

19:39

Казкове багатство і неймовірна удача: три знаки зодіаку в списках улюбленців фортуни до кінця літа 2022

19:36

Дуже вже Байден хоче Путіна покаратиПогляд

19:35

Ворога трощать з повітря: ЗСУ показали удари по окупантах з дронаВідео

19:32

Дизайн інтер'єру: названо головні помилки при покупці килима

19:28

"Страшна правда": в бою з окупантами загинув Народний герой України Андрій ВерхоглядВідео

19:23

Екіпаж мертвий, від авто лишилась "морда": на Харківщині окупанти наїхали на міну бійців "Кракена"ФотоВідео

19:00

Хапає ротом повітря: на відео потрапили останні секунди життя ШатуноваВідео

18:58

38 російських десантників зникли безвісти: окупанти невдало натрапили на українських танкістів

18:58

Провал штурму РФ під Лисичанськом: ЗСУ відбили атаку, ворог відступив з втратамиВідео

18:50

"Я вже на останньому подиху, як мені здається": Бред Пітт залишає акторську кар'єру

Реклама
18:38

Гороскоп на завтра 24 червня 2022 для всіх: Тельцям - тайфун у коханні, Дівам - скандал, Овнам - нагорода

18:33

Як прискорити дозрівання болгарського перцю та отримати шикарний урожай: простий і ефективний спосібВідео

18:32

Орбакайте покинула Росію і показала підрослу внучку Пугачової

18:23

ЗСУ вдарили з повітря по командно-спостережному пункту і скупченню техніки РФ на ХерсонщиніВідео

18:21

Гайдай не виключив відхід ЗСУ з-під Лисичанська і назвав причинуВідео

18:17

Як раніше не буде: призов торкнеться юнаків, які вступають до вишів - ЗеленськийВідео

18:16

Як стильно носити і зав'язувати хустку в 2022 році - приголомшливі ідеї для кожного

17:44

Пів країни заллє дощами: синоптики попередили про град і шквали в УкраїніВідео

17:29

У Британії дали тривожний прогноз: Заходу не вистачить боєприпасів на затяжну війну в УкраїніВідео

16:57

Білорусь може дати РФ зброю і техніку для атаки на Україну - ГенштабВідео

16:54

Росія хоче терміново зміцнити оборону Білорусі - ШойгуВідео

16:45

Не минуло й доби: у Росії почали ділити спадщину Шатунова

16:41

Російським школярам заборонили співати на випускному пісні Земфіри і Мумій Троля

16:40

Путін може оголосити мобілізацію в РФ за двох умов – військовий експерт ЧерникВідео

16:34

У ворога вогнева перевага, ЗСУ перейшли до маневрової оборони - ЗалужнийВідео

16:26

Макаревич - молодець, але і його пісні потрібно заборонити: Кондратюк висловився про російську музикуВідео

16:01

Пішов на поклик про допомогу: нацгвардієць героїчно врятував життя поранених побратимів

15:59

Війна на виснаження: окупанти націлилися на чотири міста України - МіноборониВідео

15:55

Маріуполь залишили на кадирівців і дагестанців: окупанти рушили на ЗапоріжжяВідео

15:52

Путінський лизоблюд Пореченков назвав "кращими людьми країни" окупантів, які вбивають українців

Реклама
15:47

Армія РФ в боях пускає вперед "одноразових" солдатів – боєць ЗСУВідео

15:40

Україна має право бити ракетами по території РФ - експосол СШАВідео

15:32

Чистильник організму №1: які хвороби лікує буряк і для кого він небезпечнийВідео

15:08

Названо причину смерті Юрія Шатунова

15:08

"Російський патріотичний хоррор": у РФ вирішили зняти фільм про "звільнення" Донбасу - Подоляк

14:49

"Це літо стане останнім для багатьох окупантів": американські РЗСВ HIMARS прибули в УкраїнуВідео

14:44

"Несправедливо рано!": убиті горем Басков, Галкін, Орбакайте та інші сумують за Юрою Шатуновим

14:35

"Тепер захищаєте з неба": у боях з окупантами загинуло молоде подружжя з Кропивницького

14:29

"Нас тільки шестеро лишилося": окупанти п’ють від страху і тікають у "вічні відпустки"Відео

14:25

З днем народження жінці - красиві привітання, душевні листівки і картинки іменинниці

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти