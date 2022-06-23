Розвідка боєм окупантів зазнала краху: ЗСУ "покришили" ДРГ ворога

Бійці ЗСУ відбили атаки окупантів / Фото Reuters

На Донбасі противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Біла Гора. Продовжив наступ в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, тривають бої, розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України

В опублікованому в Facebook повідомленні зазначається, що на Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних калібрів українські позиції в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецько, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Армійська авіація загарбників завдала удару поблизу Клинового.

Також окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу оволоділи Миколаївкою. Провалом для ворога завершилася розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина. Крім того, противник безуспішно намагався скувати боєм дії українських підрозділів в районі Клинового.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював позиції українських захисників з танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара та Пречистівки. Завдав авіаударів у районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко. Поблизу останнього наші воїни дали окупантам жорсткий бій і змусили відійти.

"Для виявлення слабких місць в нашій обороні окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки і Нескучне. Українські воїни їх успішно виявили - з великими втратами ворог відійшов", - підкреслюють в Генштабі.

Там додають, що на Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. З метою недопущення перекидання резервів на інші напрямки обстрілював позиції українських військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Пісків, Опитного, Мар'їнки, Грушевого та Новополя.

Спробу наступу окупантів у напрямку Мар'їнки українські воїни успішно відбили.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в Україні ставлять перед собою завдання захоплення чотирьох українських міст.

Загарбники РФ постараються найближчим часом захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а потім піти на Краматорськ і Слов'янськ.

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