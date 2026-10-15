"Вперше": Тарас Тополя розповів про особисте щастя

Співак відверто розповів про зміни в житті після розлучення.

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Тарас Тополя - особисте життя / колаж: Главред, скріншот із відео

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Коли Тарас Тополя знову відчув себе щасливим

Як співак почувався після розлучення з Оленою Тополею

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя відверто розповів про зміни в особистому житті після розлучення зі співачкою Оленою Тополею та зізнався, коли до нього вперше за довгий час повернулося відчуття щастя. В інтерв’ю Radio Promin співак розповів, як зараз складається його життя.

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Артист зізнався, що довгий час не міг повною мірою насолоджуватися хорошими моментами свого життя через внутрішнє почуття провини. Тарас задавався питанням, чи має він моральне право почуватися добре, коли навколо стільки болю й важких випробувань.

Тарас Тополя натякнув на особисте щастя / скрін з відео

"Можливо, 6 місяців тому це нарешті сталося вперше. І я зловив себе на думці, що я просто щасливий і не відчуваю себе винним ні перед ким, що мені добре", - поділився Тополя.

Чи пов’язано це з новим коханням чи романтичними стосунками, виконавець уточнювати не став. Однак це емоційне переживання лягло в основу нової пісні "ОК", у якій музикант порушив тему пошуку особистого щастя у складні часи.

Тарас Тополя - розлучення / фото: facebook.com, Тарас Тополя

Нагадаємо, що шлюб Тараса та Олени Тополі, який тривав 12 років, був офіційно розірваний судом у січні 2026 року. Разом подружжя виховує трьох дітей - Романа, Марка та Марію.

Тарас Тополя / інфографіка: Главред

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Про персону: Тарас Тополя Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту "Антитіла", з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року вступив до ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.

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