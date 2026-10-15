Рот, повний крові: дружина Віктора Павлика злякалася за стан артиста

Катерина Репяхова повідомила, що Віктор Павлик переніс операцію і йому наклали шви.

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Катя Репяхова розповіла про стан Віктора Павлика / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Коротко:

Що сталося з Віктором Павликом

Що стало причиною такого стану

Катерина Репяхова, дружина народного артиста України Віктора Павлика, налякала шанувальників заявою про стан здоров’я свого 60-річного чоловіка.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

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За словами Катерини, після стоматологічного хірургічного втручання у чоловіка вночі почалася сильна кровотеча. Співак прокинувся з ротом, повним крові, а зупинити кровотечу відразу не вдавалося. Ситуація серйозно стурбувала блогерку, яка вирішила поділитися тим, що сталося, зі своїми підписниками.

Віктор Павлик переніс кровотечу / Скріншот

Чому виникли ускладнення

Як пояснила Реп'яхова, Віктору Павліку проводили повторну стоматологічну операцію. Раніше встановлений імплант тріснув, тому лікарям довелося нарощувати кісткову тканину і заново встановлювати конструкцію.

Катерина стверджує, що перед процедурою медичні фахівці не з’ясували важливу інформацію про стан здоров’я співака. Зокрема, йдеться про штучний клапан серця, встановлений артисту, та препарат, який він приймає постійно для запобігання утворенню тромбів.

Ліки впливають на згортання крові, що, за словами дружини співака, могло мати значення під час проведення хірургічного втручання.

Блогерка зізналася, що те, що сталося, стало для неї серйозним потрясінням. Вона також поскаржилася, що особисто не проконтролювала всі нюанси підготовки чоловіка до операції.

Віктор Павлик переніс кровотечу / Скріншот

У якому стані перебуває співак

Після нічного інциденту подружжя звернулося за медичною допомогою. Катерина повідомила, що кровотечу вдалося зупинити, а самому артисту наклали шви. За її словами, зараз стан Віктора Павлика стабілізувався, він почувається добре, хоча на обличчі та тілі залишаються виражені гематоми.

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