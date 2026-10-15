ЗСУ вдарили 'Нептунами' по Росії: Зеленський розкрив нові деталі і наслідки атаки

Зеленський заявив про продовження далекобійних операцій проти РФ.

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ЗСУ вдарили Нептунами по Росії - знищено чотири літаки Су-34 / Колаж: Главред, фото: ВМСУ, Володимир Зеленський/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Ключові тези:

ЗСУ знищили чотири Су-34 та уразили ще два літаки

Для удару по аеродрому застосували далекобійний "Нептун"

Зеленський анонсував продовження далекобійних операцій

Сили оборони України вночі знищили чотири фронтові бомбардувальники Су-34 і уразили ще два на аеродромі у Воронезькій області РФ. Для удару застосували ракету "Довгий Нептун". Про це повідомляє президент Володимир Зеленський у Telegram.

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"Цієї ночі у Воронезькому регіоні Сили оборони України завдали ударів по аеродрому. Знищені чотири літаки Су-34, два літаки Су-34 уражені. Росіяни використовували їх для терору проти наших людей. Саме ці літаки були готові до нових ударів по Україні та були споряджені авіабомбами", - повідомив Зеленський.

Для ураження аеродрому українські військові використали вітчизняну далекобійну ракету. Президент відзначив роботу підрозділів Військово-Морських Сил України, які забезпечили точність удару.

"По цілі був використаний наш довгий Нептун. Дякую воїнам Військово-Морських Сил за влучність!" - наголосив Зеленський.

Окремим напрямком операції стали об'єкти, пов'язані з використанням ударних безпілотників. За словами президента, українські сили також завдали удару по відповідній інфраструктурі в Орловському регіоні та уразили ціль у Чорному морі.

Зеленський пов'язав подальші операції Сил оборони із продовженням російських ударів по Україні.

"Наші справедливі відповіді на весь російський терор проти України. Росія затягує війну, отже, наші далекобійні операції будуть продовжуватися", - заявив Зеленський.

Чому втрата шести Су-34 болісна для Росії

Військовий експерт Іван Киричевський звертає увагу на темпи виробництва цих машин. За його даними, за дев'ять місяців 2026 року російський оборонно-промисловий комплекс передав армії лише дві партії нових Су-34 - щонайбільше чотири-п'ять бортів, що щонайменше втричі менше, ніж передбачали торішні заявки, пише Киричевський у Facebook .

На тлі такого виробничого дефіциту наслідки нічної атаки для російської бомбардувальної авіації виглядають особливо серйозними.

"Втрата ураженими одразу шести Су-34 для росіян - це дуже відчутна одночасна втрата", - переконаний експерт.

Су-34 / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ВМС України інформували про успішне ураження аеродрому у Воронезькій області із застосуванням ракетного комплексу "Нептун" в ніч на 15 жовтня.

Екскерівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що нова тактика повітряних ударів сприймається в Москві як потенційно болюча, про що свідчить нервова реакція Кремля на одну з найбільших атак. За його даними, загалом у бік Московського регіону в ніч на 10 жовтня прямувало близько 403 БПЛА, що призвело до затримки майже 300 авіарейсів.

Раніше Telegram-канал Astra поінформував про вибухи та активну роботу засобів ППО в столиці РФ через масштабний наліт безпілотників. У зв'язку з повітряною загрозою в чотирьох основних аеропортах Московського регіону було запроваджено спеціальний план "Килим", через що затримали понад 200 рейсів.

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Про персону: Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах. З серпня 2025 року - військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express

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