"Пішли у пекло": воїни ССО знищили понад 100 окупантів біля Соледара

На кількох ділянках українські військові виявили скупчення російських загарбників, після чого по них був нанесений удар.

Воїни ССО знищили понад 100 окупантів біля Соледара/ 28 ОМБр імені Рицарів Зимового Походу

Українські воїни Сил спеціальних операцій ліквідували під Соледаром на Донеччині понад 100 окупантів.

По ворогу вдарили артилерією і "Точкою-У" після того, як побачили скупчення окупантів на кількох ділянках. Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у Facebook.

"Більше сотні росіян разом вирушили у пекло в районі Соледару. Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів ССО, артилеристів, ракетників. Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій. По ворогу було скеровано артилерію, також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількома ударами було знищено понад 100 окупантів, а також по два кулеметних і мінометних розрахунки.

В ССО також показали відео одного з етапів відпрацювання артилерії по заданих координатах.

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Ситуація у Соледарі

Офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець розповів, що військова еліта армії РФ, яка перебувала в напрямку Бахмута, була перекинута під Соледар. Окупанти штурмують Соледар і намагаються його оточити.

У той же час США не підтверджують інформацію про захоплення Соледара росіянами. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Соледар Донецької області залишається під контролем Збройних сил України. У місті тривають динамічні бої.

Військовий експерт Петро Черник розповів, що окупанти, серед яких і вагнерівці, хочуть захопити Соледар за будь-яку ціну. Ватажок ПВК "Вагнера" Пригожин особисто хоче домогтися цього захоплення, щоб утерти носа міністру оборони РФ і показати йому, що "Шойгу ніхто і звати його ніяк".

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