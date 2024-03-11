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ЗСУ відкинули окупантів на сході: пішли вперед і захопили ворожі позиції

Олексій Тесля
11 березня 2024, 13:39оновлено 11 березня, 14:35
РФ підтягнула резерви - на Новопавлівський напрямок перекинула танковий полк.
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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, Фото: Facebook/brigade128

Від початку сьогоднішньої доби ворог почав активніше проводити бойові дії на напрямку Новомихайлівки на Новопавлівському напрямі, а також на Времівському виступі.

При цьому фіксується підтягування деяких резервів, повідомив в ефірі інформаційного телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Від початку сьогоднішньої доби понеділка ворог почав проводити дещо активніші, ніж зазвичай, дії саме на напрямку н.п. Новомихайлівка (Новопавлівський напрямок), а також на так званому Времівському виступі (це села Урожайне та Старомайорське). Це ще один виступ, на якому території були деокуповані під час української наступальної операції влітку минулого року", - сказав він.

відео дня

Речник зазначив, що ворог підтягнув деякі резерви, зокрема на Новопавлівський напрямок з іншого напрямку прибув танковий полк.

"Противник хоче наступати і посилювати тиск на села Новомиайлівка, Георгіївка, в районі міста Красногорівка. Але що стосується сьогоднішньої доби, то втрат позицій не допущено, успіхів противник не мав", - додав він.

Представник ОСУВ "Таврія" зазначив, що, як і раніше, Новопавлівський та Авдіївський напрямки залишаються найгарячішими, а лінія бойового зіткнення - динамічною.

"За вчора одна позиція була втрачена, але дві позиції - відновлені", - уточнив Лиховій.

ЗСУ відкинули окупантів на сході: пішли вперед і захопили ворожі позиції
/ Инфографика: Главред

Хто такий Дмитро Лиховій

Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996—2015). Із грудня 2023 року — капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що у РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зломили штурм РФ на сході. Українські бригади перейшли від відступу до активної оборони, розвернулися і дали відсіч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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ЗСУ війна на Донбасі війна Росії та України
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