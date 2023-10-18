ЗСУ відбили найбільшу атаку РФ в районі Авдіївки, але це ще не кінець - Барабаш

Російські окупанти видихнулися. Сили оборони України стабілізували ситуацію на Авдіївському напрямку. Але це ще не кінець.

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Зараз в Авдіївці спостерігається так зване "затишшя" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські окупанти влаштували наймасштабніший з 2014 року наступ на Авдіївку. Хоча на даний момент у місті відносно тихо, очікується нове загострення.

"Я точно можу сказати, що це наймасштабніший наступ, який був на Авдіївку за весь час війни, починаючи з 2014 року. Але це ще не кінець історії, яку вони почали 10 жовтня", - сказав Барабаш в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз спостерігається так зване "затишшя". Російські окупанти видихнулися. Сили оборони України стабілізували ситуацію на Авдіївському напрямку.

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"Але це ще повториться, це ще не кінець", - вважає глава Авдіївської МВА.

За словами Барабаша, вже четверту добу на території громади менше обстрілів, ракетних ударів і штурмових дій армії РФ.

"Хоча на позиціях тихіше не стає, там тривають обстріли і стрілецькі бої цілодобово, тобто на позиціях дуже гаряче", - зазначив він.

Зараз ворог перегруповується, відтягує техніку в глибокі тили, щоб відремонтувати та знову поставити в стрій.

"І бачимо, що найближчими днями, найімовірніше, буде знову загострення на нашому напрямку", - додав Барабаш.

Що відбувається в Авдіївці

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що після серії інтенсивних штурмів Авдіївки Донецької області російські окупанти знизили кількість атак. Ворог втрачає сили. Окупанти все ще намагаються захопити місто, хоча ресурсів у них стає все менше для цього.

Раніше повідомлялося, що битва за Авдіївку може надалі вплинути на можливості ЗСУ здійснити прорив на півдні до зими. Загарбники прагнуть оточити місто і організувати перелом на фронті.

Росіяни і сам кремлівський диктатор Володимир Путін змінили риторику щодо наступу окупантів на Авдіївку у Донецькій області. Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що таким чином вони "зменшують очікування" з приводу просування армії РФ.

На думку фахівців, російські війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті в найближчій перспективі, а потенційні масштабні просування, ймовірно, вимагатимуть значного і тривалого залучення особового складу і матеріальних засобів.

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