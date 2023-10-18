На нього чекали дружина, діти та п'ятеро онуків: на фронті загинув 47-річний воїн ЗСУ

У боях з російськими окупантами загинув 47-річний стрілець-санітар механізованого відділення Олексій Бєлобородов (позивний "Дід") з Харківської області. Свій останній бій захисник України прийняв на Запорізькому напрямку. Вдома його не дочекалися дружина, діти і п'ятеро онуків.
Про втрату повідомила Нововодолазька селищна рада у Facebook. Зазначається, що Бєлобородов Олексій Володимирович народився 21 березня 1976 року. Проживав у Харківській області останні шість років - у селі Нова Водолага, де працював на підприємстві "Данко-Декор".
Близько року тому чоловік одружився вдруге і став головою великої родини. У нього був син від першого шлюбу, а також дочка, яка хоч і не була рідною, але виховував її він як власну дитину. У неї - п'ятеро дітей, а значить у Олексія було п'ятеро онуків. Можливо, тому на війні він і отримав позивний "Дід".
Захищати країну чоловік пішов у травні 2022 року. Отримав дві контузії та переніс операцію, але все одно повернувся в стрій.
Олексій Білобородов загинув воїн 12 жовтня в боях біля села Роботине Пологівського району Запорізької області.
"Він дуже любив дітей, і до дочки своєї нинішньої дружини ставився з ніжністю і турботою. У нього було велике, щире серце, сповнене любові. Дбав зі справжньою синівською любов'ю про маму, завжди при нагоді відвідував її в с.Берестовенька, допомагав по господарству, підтримував і дарував свою увагу і турботу, хвилювався, щоб вона не нервувала, запевняв, що все буде добре. Олексія завжди пам'ятатимуть як щедру, порядну людину, працьовитого, доброго господаря і справжнього патріота України", - розповіли в громаді.
Як повідомляв Главред, на фронті загинув депутат Київської міської ради Сергій Ільницький з позивним "Сокіл". Він пішов з життя під час захисту України від загарбників біля селища Курдюмівка неподалік від Бахмута Донецької області.
Також у важких боях за свободу і незалежність нашої країни загинув гравець української стрітбольної ліги 3х3 Сергій Федоров, який був відомий під псевдонімом "Фред".
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