ЗСУ наступають та просуваються на двох напрямках: росіяни не припиняють вогонь

Впродовж минулої доби 17 жовтня відбулось 69 бойових залучень. Ворог завдав загалом 3 ракетних та 35 авіаційних ударів.

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ЗСУ просуваються на сході і півдні України / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування об'єднаних сил ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що українські бійці продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 18 жовтня заявили, що на початку доби російські окупанти завдали ракетного удару по житловому багатоповерховому будинку в центрі Запоріжжя: є загиблі, поранені та зниклі безвісти. Інформація про наслідки цього теракту наразі оновлюється.

"Протягом доби 17 жовтня відбулось 69 бойових залучень. Ворог завдав загалом 3 ракетних та 35 авіаційних ударів, 39 атак МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах. На жаль, російські терористичні атаки вбивають та поранені мирних жителів. Зруйновано або пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться повідомленні. відео дня

Авіаудари вдарили по Миколаївці (Сумська область), Серебрянському лісництву та Білохорівці (Луганська область), Спірне, Веселе, Нью-Йорк, Авдіївці, Степове, Мар'їнка, Новомихайлівці, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль (Донецька область), Берислав, Веселе (Херсонська область).

Під артилерійський обстріл потрапили близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ проломили оборону РФ і звільнили нові території. ЗСУ на Запорізькому напрямку не допустили втрати позицій на південний захід від Новоданилівки та Роботиного і продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

Захисники просунулись на півдні, а ворог атакує схід. Таким чином ЗСУ продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку. За останню добу захисники ракетами та артилерією вдарили 1332 рази.

Росіяни посилено штурмують район Мар’їнки. Українські військові продовжують вести оборону на сході та півдні України і наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

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