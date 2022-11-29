Намагаються перегрупуватися: у ЗСУ розповіли, що дійсно відбувається на Кінбурнській косі

Ситуація на Кінбурнській косі / колаж фото Вікіпедія, Міноборони РФ

Російські окупанти, які захопили Кінбурнську косу в Миколаївській області, намагаються перегрупуватися. ЗСУ поки не встановили повний контроль над цією територією. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.

Він також стверджує, що ситуація на Кінбурнській косі контрольована.

"Зараз ворог там здійснює перегрупування ситуація, яка відбувається на Кінбурнській косі, контрольована. На даний момент про контроль над Кінбурнською косою з боку Збройних сил України не йдеться", - сказав Євген Єрін.

Ворог продовжує обстрілювати Херсон, щоб домогтися страху і паніки серед мирних українців. ЗСУ не залишають у спокої окупантів і постійно дають їм потужну відповідь – "тримають у тонусі".

Війна Росії проти України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія зараз намагається знайти способи змусити Україну погодитися на "коротке перемир’я". Проте це банальна маніпуляція – виграний час ворог хоче використати на свою користь і підготуватися до потужного наступу. Таке "коротке перемир'я" тільки погіршить ситуацію, каже Зеленський.

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. За його словами, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, попри ядерну загрозу з боку РФ.

У Пентагоні відзначали, що взимку ініціатива на полі бою буде на боці України і ЗСУ не дадуть окупантам перепочинку. Україна продовжуватиме підривати логістику російських військових.

Інші новини: