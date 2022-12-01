США збираються розширити бойову підготовку ЗСУ – CNN

США можуть значно розширити масштаби бойової підготовки ЗСУ/ 59-f ОМПБр Якова Гандзюка, Reuters

Адміністрація Байдена розглядає можливість суттєво розширити підготовку українських військових, які тренуються на американській базі в Німеччині.

Зокрема, йдеться про навчання до 2500 осіб. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Зазначається, що американська влада планує не лише збільшити кількість українських військових, яких тренуватимуть на згаданій базі, а й підхід до підготовки.

Так, тренуватимуть значно більші групи військовослужбовців. Їхню навчальну програму розширять, і готуватимуть їх до виконання більш складних тактичних прийомів ведення бою, зокрема координації маневрів піхоти і артилерії.

У виданні наголошують, що це навчання для захисників України буде "інтенсивнішим і більш всебічним" ніж те, яке проводилося для українських військових у Великій Британії і Польщі.

Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні новий пакет допомоги на суму 53 мільйони доларів. Російські окупанти ракетними атаками намагаються знищити українську енергосистему. Енергетикам необхідно обладнання для ремонту і США нададуть його в якості допомоги.

Нагадаємо, група сенаторів США з Демократичної та Республіканської партій закликала Адміністрацію президента Джо Байдена переглянути своє рішення про не надання Україні передових безпілотників MQ-1C Grey Eagle. Технологія цих дронів може допомогти Києву отримати стратегічну перевагу в повітрі та посилити оборону своїх територій.

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