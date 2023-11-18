ЗСУ зупинили росіян під Авдіївкою: у РФ важкі втрати – британська розвідка

Під Авдіївкою РФ зазнає особливо важких втрат, підкреслили британські військові аналітики.

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Біля Авдіївки тривають важкі бої / Колаж: Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

За останній тиждень найбільш інтенсивні наземні бої йшли на трьох ділянках фронту, при цьому жодна зі сторін не досягла прогресу, йдеться в новому звіті британської розвідки.

Жодна зі сторін не досягла істотного прогресу на жодній з ділянок фронту, наголошується в повідомленні, розміщеному в соцмережі Х Міністерства оборони Великобританії.

Відзначається, що бої йшли на Куп'янському напрямку на Луганщині, під Авдіївкою в Донецькій області і на лівому березі Дніпра на Херсонщині, де українські війська створили плацдарм.

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Ситуація в районі Авдіївки

При цьому британські військові аналітики уточнюють, що під Авдіївкою окупанти РФ зазнають особливо важких втрат.

Підкреслюється, що в боях під Авдіївкою російські сили втрачають "від 500 до 1000 осіб на день".

При цьому в повідомленні наводяться "свідчення очевидців" про важливу роль малих безпілотників і артилерії, особливо касетних боєприпасів, в протистоянні атакам з обох сторін.

"З настанням холодної зимової погоди на сході України суттєві зміни на лінії фронту в найближчій перспективі навряд чи очікуються", – додали в британській розвідці.

/ @DefenceHQ

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося про те, що у РФ катастрофічні втрати під Авдіївкою. Зростання числа некрологів окупантів РФ пов'язане з активними спробами російської армії взяти Авдіївку.

Нагадаємо, раніше у Bild розкрили плани Росії щодо захоплення Авдіївки. Російські окупанти в спробах оточити Авдіївку втратили близько 3 тисяч своїх військових і приблизно 270 одиниць важкої військової техніки, пише Юліан Ріпці.

Як раніше повідомлялося, окупанти стягнули купу техніки до Авдіївки, розповів боєць ЗСУ Єгор Фірсов. За його словами, українські війська готуються до нової навали з боку ворожих російських підрозділів.

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