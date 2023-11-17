ЗСУ "викошують" офіцерів і солдат: у РФ катастрофічні втрати під Авдіївкою

Зростання числа некрологів окупантів РФ пов'язане з активними спробами російської армії взяти Авдіївку.

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ЗСУ знищують російських військових під Авдіївкою / Facebook, Радіо Свобода

Бої за Авдіївку Донецької області суттєво збільшили втрати російських окупантів в Україні.

"Кількість некрологів (окупантів РФ, - ред.) останнім часом серйозно зросла: якщо влітку і на початку осені волонтери знаходили інформацію приблизно про 80 загиблих на день, то тепер це 100-110 загиблих на добу", - йдеться в нових даних спільного проекту "Медіазони" та "Бі-бі-сі" щодо встановлення поіменного списку знищених на війні з Україною російських загарбників.

Журналісти уточнюють, що зростання числа некрологів окупантів РФ пов'язане з активними спробами російської армії взяти Авдіївку: "Ми бачимо десятки некрологів із зазначенням цього місця загибелі, решта теж очевидно пов'язані з Авдіївкою, але місце загибелі не вказано".

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Деталі масштабних втрат РФ

Крім того, в матеріалі публікуються прізвища 14 знищених за останній час окупантів у званні від підполковника і вище.

"Це майже рекорд: співставні втрати серед високопоставлених офіцерів Росія несла тільки минулого літа, коли Україна почала застосовувати далекобійні ракети HIMARS. Зараз таке зростання частково можна пояснити появою на фронті ракет ATACMS", - уточнюють автори матеріалу.

Журналісти нагадують, що нещодавно стало відомо про удар по штабу угруповання РФ "Дніпро", в результаті якого були ліквідовані як мінімум три полковника ПДВ: Олександр Галкін, Вадим Добряков і Олексій Коблов. Крім того, в госпіталі від ран помер начальник штабу 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Ян Суханов.

"Ми поки не додали в список високопоставлених офіцерів тимчасового виконуючого обов'язки начальника 126-го військово-слідчого управління Дмитра Кацубу, поки нам не вдалося встановити його звання — швидше за все, він був підполковником або полковником, але точно його звання нам встановити не вдалося. Він загинув під час удару по Скадовську ракетами HIMARS", - пишуть автори матеріалу.

У той же час підкреслюється, що більшість високопоставлених офіцерів РФ були знищені не при ударах по штабах, а на лінії фронту: як правило, це командири батальйонів або штурмових загонів "Шторм-Z".

"Крім того, стало відомо про загибель 69-річного полковника поліції у відставці Володимира Попова, він командував козачим батальйоном "Терек": судячи з некрологів, дуже часто підрозділами козаків керують люди у віці старше 60 років", - додає "Медіазона".

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося, що війська РФ влаштували загострення під Авдіївкою. Російські окупанти щодня завдають ракетних і бомбових ударів по Авдіївці, активно застосовується бойова піхота, розповів начальник ГВА Віталій Барабаш.

Нагадаємо, раніше у Bild розкрили плани Росії щодо захоплення Авдіївки. Російські окупанти в спробах оточити Авдіївку втратили близько 3 тисяч своїх військових і приблизно 270 одиниць важкої військової техніки, пише Юліан Ріпці.

Як раніше повідомлялося, окупанти стягнули купу техніки до Авдіївки, розповів боєць ЗСУ Єгор Фірсов. За його словами, українські війська готуються до нової навали з боку ворожих російських підрозділів.

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